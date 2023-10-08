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Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710

Сегодня у нас на стенде новинка от компании Термалтейк и идейный наследник Frio - Toughair 710.
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  • Введение
  • Упаковка и комплектация
  • Радиатор
  • Вентилятор
  • Установка и совместимость
  • Тестовая конфигурация и методика тестирования
  • Сводные характеристики
  • Результаты тестирования
  • Итоги

Введение

  Итак, мои кисленькие, сегодня к нам на тестирование попала новинка от компании Термалтейк за порядковым номером 710. Внешне он немного напоминает старенький Frio ll. Но мы не будем тянуть кота за его блестяшки и сразу приступим к обзору и тестированию. А в качестве оппонента выступит лучший воздушный кулер  - "Снегурочка" (Frost Spirit 140).

Упаковка и комплектация

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  Кулер упакован в коробку из гофрокартона с цветной полиграфией, оформленной в черно-серых тонах (типичных для продукции компании).

  На задней стенке можно увидеть серию слайдов, демонстрирующую как кулер с разных ракурсов, так и его комплектацию.

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  На боковых стенках указаны ТТХ кулера. Обратите внимание, что место производства (Тайвань) теперь упоминается как часть Китая.

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 Под крышкой нас встречает лист вспененного полиэтилена, под которой находится радиатор и вентиляторы.

  Оба 140мм вентилятора упакованы в вот такой вот импровизированный лоток.

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 Радиатор, помимо картонного бокса, также упакован в бокс из пенополиэтилена.

  Особенности комплекта : 

- Бэкплейт пластиковый! Причем пластик не самый гибкий.

- Вместо двух одиночных L.N.A. адаптеров в комплекте оказался только один.

- Зато в комплекте трафарет для нанесения термопасты, которой в шприце ровно на одно-два нанесения...

Радиатор

 Собран на семи 6мм U-образных теплотрубках. Каждая секция набрана 49 большими ребрами и 5 малыми толщиной 0.45мм и с межреберным расстоянием 1.6мм. Радиатор симметричный.

  С боков пластины загнуты - для создания туннельного эффекта. Декоративные заглушки держатся не только на защелках, но и на шурупах.

   Пластины радиатора просто обжаты на теплотрубках. Окраска крепления посредственного качества (защита от повторного использования ?).

  Данные два снимка сделаны с большим увеличением, но при этом отчетливо видно, что теплотрубки в основании пропаяны, а не обжаты.

  Основание горбатое, тактильно ощущаются следы от фрезы.

Вентилятор

  В комплекте с кулером идут два вентилятора Toughfan 14, но специальной модификации (с креплением под 120мм).

    Вентиляторы достаточно тихие, даже на максимальных оборотах (особенно если сравнивать их с моделью Pure A14).


Установка и совместимость

  Осуществляется она чисто интуитивно. Но при этом установка немного сложнее, чем у прочих моделей, особенно если у вас материнская плата с высокими радиаторами - очень плохо видно, попали ли вы гайкой на шпильку или нет. И установку лучше начинать со сторону расположенной у радиатора. Крепежные дужки очень сильно пружинят. Термопасту я не размазываю - просто наношу 9-13 точек и устанавливаю кулер, а сила прижима сделает свое дело.

  Кулер в сборе перекрывает все четыре слота оперативной памяти. На передний радиатор так и просится хороший вентилятор размерностью 120мм...

   Отпечаток - мы видим сильный прижим по центру. А также стружку краски, снятую с крепления.


Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204

Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb)

ОЗУ : 2х16Gb 3600MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME

Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3

Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)

Система охлаждения : Thermaltake Toughair 710, Thermalright Frost Spirit 140.

Мониторинг

HWMonitor 1.48

CapFrameX 1.6.0

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме с AVX  на протяжении 20мин: на 1200об/мин и минимально возможных.

Cyberpunk 2077(GOG) v1.61 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.

Температура окружающего воздуха - 23°С

 Да, тестировать будем, как в данной статье, вызвавшей неоднозначную реакцию у поклонников австрийской марки.

Сводные характеристики

Наименование Thermaltake Toughair 710 Thermalright Frost Spirit 140
Габариты радиатора, мм (ДхШхВ) 147х149х165 121х140х158
Масса радиатора, г 938 978
Размеры вентилятора 140 120 / 140 / 150
Число вентиляторов 2 2
Материал радиатора Алюминий Никелированный алюминий
Число ребер 2х54 2х58
Толщина ребер 0.45мм 0.4мм
Межреберное расстояние 1.6мм 1.6мм
Число теплотрубок 7х6мм 4х8мм AGHP gen2
Материал теплотрубок Никелированная медь Никелированная медь
Материал основания Никелированная медь Никелированная медь
Цена на момент релиза 90$ 40$
Актуальность Новинка Хит Продаж с 2021г

Результаты тестирования

Prime95Toughair 710 1200об/мин

Frost Spirit 140  1200об/мин

   При 7 теплотрубках и 2-х 140мм вентиляторах новинка идет "ноздря в ноздрю" с кулером за 40$, который уже почти третий год удерживает хит продаж. Можно ли это назвать успехом ?

Toughair 710 1500об/мин

      Если провести тонкую настройку процессора, то кулер вполне справится с отведением 250-260Вт тепловой энергии.

Cyberpunk 2077Toughair 710 900об/мин

Thermalright Frost Spirit 140 900об/мин

   Результат новинки в такой требовательной к процессору игре, как Киберпанк 2077 тоже весьма сильно удивил. И не сказать, что в лучшую сторону.

Итоги

  Что же мы имеем в итоге ? С одной стороны компания Термалтейк представила на рынок весьма интересную и даже перспективную систему воздушного охлаждения, но как всегда с некоторыми "оговорками" :

- У модели явно завышенная цена (89.99$) при такой производительности

- в комплекте идет пластиковый! бэкплейт. И это к радиатору весом почти в килограмм! Пластик неэластичный, ломкий.

- в моем случае на заводе забыли доложить один L.N.A. адаптер (вроде и мелочь, но ничего подобного я ни разу не видел у Zalman, Noctua и Thermalright).

- от пластиковых деталей исходит остаточный запах (что говорит о посредственном качестве пластика - у качественного пластика запах отсутствует).

- У вентиляторов Toughfan при снижении оборотов ниже 1000 резко падает производительность, в сравнении с похожими моделями других производителей. 

(и если Ноктуа решили сделать аналог Toughfan 14 для своего будущего флагмана, то нас ждет феерическое шоу)

 Если вам хочется кулер за 10000+ рублей - лучше смотрите в сторону AIO 360(420) при подобном бюджете.

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13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
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Для проведения тестирования кулер приобретался в магазине Е2Е4.

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socket 1700 тест и обзор thermaltake toughair 710
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