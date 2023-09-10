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Введение

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Результаты тестирования

Итоги

Введение

Как вы уже наверное слышали, буквально несколько дней назад прошел релиз долгожданного эксклюзива Microsoft от студии Bethesda, сделанный в сотрудничестве с небезызвестной компанией AMD. Мега-хит всех времен и народов - Starfield. И сегодня мы попытаемся оценить оптимизацию сего "шедевра".

Тестовая конфигурация и методика тестирования

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Тестовая конфигурация

Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204

Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb)

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ОЗУ : 2х16Gb 3600MHz CL16 Kingston Fury Renegade (KF436C16RB1K2/32)

Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME

Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3

Диск №3 : TeamGroup MP33 PRO 2Tb NVME

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Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb

Asus RTX3060 Dual OC 12Gb

MSI GTX1660 Super Gaming X 6Gb

Asus GTX1080Ti ROG Strix 11Gb

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Драйвер - 537.13

ASRock Challenger ARC A750 8Gb

Драйвер - 31.0.101.4578 и 31.0.101.4676(Non WHQL)

ReBar - Вкл

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)

Система охлаждения : Thermalright Burst Assassin 120 ARGB

Мониторинг

CapFrameX 1.7.0





Тестирование проводилось в "Обучении" - шахтерском поселении и планете Крит.

Настройки - 1080р/Высокие и 1080р/ Ультра (РТХ3080). Технологии апскейла (FSR/DLSS) были отключены - для получения чистой производительности видеокарт. Масштаб разрешения - 100%

Забегая вперед скажу - настолько паршивой оптимизации я давно не видел.

Результаты тестирования

GTX1080Ti

Во время перестрелок целиться просто невозможно - фпс проседает до 20! управление становится ватным. При путешествии в космосе ситуация немногим лучше. И да - это на 1080р/Высоких.

GTX1660 Super

Местами видеокарта немного шустрее, чем 1080Ти, но в целом производительность у видеокарт в игре идентичная.

RTX3060

Эта видеокарта может обеспечить стабильные 30фпс на Высоких настройках в 1080р.

RTX3080

1080p/Ультра

На "Высоких" видеокарта обеспечивает стабильные 60+ фпс даже в перестрелках. При выставлении 1080р/Ультра - фпс падает до 52-55 в перестрелках.

ARC A750

На момент "раннего доступа" у видеокарты были проблемы с выводом изображения + при определении видеокарты Интел игра устанавливала 1080р/Низкие автоматически.

Как вы можете видеть, буквально за неделю работы Интел добавила поддержку Starfield в драйвера видеокарт ARC. Правда работает игра нестабильно - вылеты и зависания очень частые. Но учитывая темп, который взяли в Интел можно быть уверенными, что стабильную работу мы получим через 1-3 недели максимум.

Итоги

Как вы переведете данный ответ Техподдержки Бетезды на вопрос - "Будет ли в Звездополье поддержка видеокарт Интел АРК?" - зависит от вашего чувства юмора.

Как можно относиться к подобной "оптимизации" игры "нового поколения" сделанной на движке Скурима ? На этот вопрос каждый из вас ответит самостоятельно, лично я предпочту воздержаться ( но пожалуй проиллюстрирую несколькими скриншотами) :

Если для "игры нового поколения" нужна карта топового уровня предыдущего поколения для 60фпс/1080р минимум - то лучшим решением будет обходить такую "игру" стороной. Пока обнаглевшие разработчики не завезут нормальную оптимизацию в свой "продукт".

А это - автор после тестирования Звездополья

Графика в игре на уровне проектов 2012г, нормальные текстуры только у корабля и персонажа, а также у оружия в режиме просмотра. Остальные модели и близко не пахнут "нэкст-геном". Для проекта такого "уровня" такой жор - просто неприемлем.