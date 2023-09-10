Как я познал божественную оптимизацию Starfield
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- Введение
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
Как вы уже наверное слышали, буквально несколько дней назад прошел релиз долгожданного эксклюзива Microsoft от студии Bethesda, сделанный в сотрудничестве с небезызвестной компанией AMD. Мега-хит всех времен и народов - Starfield. И сегодня мы попытаемся оценить оптимизацию сего "шедевра".
Тестовая конфигурация и методика тестирования
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Тестовая конфигурация
Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204
Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb)
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ОЗУ : 2х16Gb 3600MHz CL16 Kingston Fury Renegade (KF436C16RB1K2/32)
Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME
Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3
Диск №3 : TeamGroup MP33 PRO 2Tb NVME
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Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb
Asus RTX3060 Dual OC 12Gb
MSI GTX1660 Super Gaming X 6Gb
Asus GTX1080Ti ROG Strix 11Gb
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Драйвер - 537.13
ASRock Challenger ARC A750 8Gb
Драйвер - 31.0.101.4578 и 31.0.101.4676(Non WHQL)
ReBar - Вкл
Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)
Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями
Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)
Система охлаждения : Thermalright Burst Assassin 120 ARGB
Мониторинг
CapFrameX 1.7.0
Тестирование проводилось в "Обучении" - шахтерском поселении и планете Крит.
Настройки - 1080р/Высокие и 1080р/ Ультра (РТХ3080). Технологии апскейла (FSR/DLSS) были отключены - для получения чистой производительности видеокарт. Масштаб разрешения - 100%
Забегая вперед скажу - настолько паршивой оптимизации я давно не видел.
Результаты тестирования
GTX1080Ti
Во время перестрелок целиться просто невозможно - фпс проседает до 20! управление становится ватным. При путешествии в космосе ситуация немногим лучше. И да - это на 1080р/Высоких.
GTX1660 Super
Местами видеокарта немного шустрее, чем 1080Ти, но в целом производительность у видеокарт в игре идентичная.
RTX3060
Эта видеокарта может обеспечить стабильные 30фпс на Высоких настройках в 1080р.
RTX3080
На "Высоких" видеокарта обеспечивает стабильные 60+ фпс даже в перестрелках. При выставлении 1080р/Ультра - фпс падает до 52-55 в перестрелках.
ARC A750
На момент "раннего доступа" у видеокарты были проблемы с выводом изображения + при определении видеокарты Интел игра устанавливала 1080р/Низкие автоматически.
Как вы можете видеть, буквально за неделю работы Интел добавила поддержку Starfield в драйвера видеокарт ARC. Правда работает игра нестабильно - вылеты и зависания очень частые. Но учитывая темп, который взяли в Интел можно быть уверенными, что стабильную работу мы получим через 1-3 недели максимум.
Итоги
Как вы переведете данный ответ Техподдержки Бетезды на вопрос - "Будет ли в Звездополье поддержка видеокарт Интел АРК?" - зависит от вашего чувства юмора.
Как можно относиться к подобной "оптимизации" игры "нового поколения" сделанной на движке Скурима ? На этот вопрос каждый из вас ответит самостоятельно, лично я предпочту воздержаться ( но пожалуй проиллюстрирую несколькими скриншотами) :
Если для "игры нового поколения" нужна карта топового уровня предыдущего поколения для 60фпс/1080р минимум - то лучшим решением будет обходить такую "игру" стороной. Пока обнаглевшие разработчики не завезут нормальную оптимизацию в свой "продукт".
Графика в игре на уровне проектов 2012г, нормальные текстуры только у корабля и персонажа, а также у оружия в режиме просмотра. Остальные модели и близко не пахнут "нэкст-геном". Для проекта такого "уровня" такой жор - просто неприемлем.
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