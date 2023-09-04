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Введение

Сегодня у нас небольшой обзор видеокарты эконом сегмента - Intel ARC A750. Обзор будет действительно небольшим - вы и глазом моргнуть не успеете, как он закончится.

Обзор и технические особенности

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Первые три снимка сделаны чисто для сравнения габаритов АРК А750 и РТХ3060 в двухвентиляторном исполнении.

Обратите внимание, насколько видеокарта Интел больше своей соперницы от Нвидиа.

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Правда при этом, несмотря на более массивное охлаждение, она имеет более высокие температуры в ПО/ Играх.

Да, бэкплэйт здесь тоже не для красоты, но обратите внимание на толщину термопрокладок между бэкплэйтом и текстолитом со стороны зоны видеопамяти. Это один из просчетов инженеров АСРока.

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На данном снимке мы можем увидеть пайку видеочипа.

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Почему так кратко и без разбора видеокарты ? В сети уже хватает "голых" обзоров видеокарт семейства "Алхимик", просто незачем дублировать то, что уже было описано тысячу и один раз( обзор 1 , обзор 2 , обзор 3 ).

А теперь, давайте поговорим об особенностях ПО.

Итак, в июньской версии драйвера было добавлено управление вентиляторами, что значительно улучшило температурный режим видеокарты. Частоту графического процессора можно не только повышать, но и понижать. Андервольта пока нет и не предвидится. С Афтебернером видеокарты до сих пор не дружат.

При обновлении драйвера в ручном режиме или с помощью DDU происходит сброс к заводским настройкам. "Профили" не сохраняются

После загрузки Windows приложение стартует в течении 1 мин. Если не хотите иметь проблем с производительностью / запуском приложений - используйте только WHQL версии драйверов . Если Виндоус обновила вам драйвер - сносите и делайте переустановку.

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : Asus Z690M-Plus D4,socket 1700,bios - 1603

Процессор : Core i5-12400 (Alder Lake, L3 - 18Mb) 2.5-4.4GHz, 1.1В

ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1: Kingston NV1 250Гб NVME

Диск№2: ADATA 2Tb Swordfish NVME

Видеокарта: ASRock Challenger ARC A750 8Gb

Resizable BAR - Вкл

Блок питания: Deepcool PM750D (750W,Gold)

корпус: Jonsbo D30 (2x Silverstone Penetrator AP140i (950rpm) - нижняя дека, 2x Thermaltake Pure (1050rpm) - верхняя дека, Scythe Kaze Flex 120 RGB (1125 rpm) - тыловой)

Операционная система: Windows 10 Pro с последними обновлениями

Термоинтерфейс: Arctic MX-4

Система охлаждения : Prolimatech Lynx

Мониторинг

CapFrameX 1.7.0

Нагрузка

Cyberpunk 2077(GOG) v1.61 - Маленький Китай, 1080р/Высокие /Dx12

Baldurs Gate 3 - 1080p / Ультра / Dx11

Remnant ll - 1080p / Высокие

Ratchet & Klank : Rift Apart - 1080p / Высокие

Diablo lll - 1080p / Max / Dx11

Starfield - 1080p / Низкие / Dx12

Heroes of Might & Magic lll (Dx8) - GOG-версия

3D Mark :

- Fire Strike

- Sky Diver

- Time Spy

Unigine :

- Heaven

- Valley

- Superposition

Технология Intel XeSS и разгон не использовались - если без использования данных "опций" видеокарта покажет хорошие результаты, то и смысл в их использовании теряется.

Результаты тестирования

Adobe Premiere Pro 2023

Рендер двух роликов (720р/30фпс) в один 13-минутный с апскейлом до 1080р/30фпс и сохранением Высокого качества при использовании кодека HEVC(H265) занял не более 65сек. Основная нагрузка большую часть рендера лежала на видеокарте. Средняя загрузка видеокарты во время рендера - 80-93%, процессора - 20-32%.

Синтетика

3DMark

В тестовых приложениях пакета 3D Mark, А750 показала весьма неплохие результаты. И это только при включенном ReBAR!

Unigine

Приложения Unigine прекрасно запускаются на видеокарте Интел, но мониторинг не работает, увы. Только счетчик фпс.

Современные игры

В БГ3 в 1080р/ Ультра мы имеем в среднем 100фпс - что в принципе неплохо, для затычки за 200$. С разгоном можно получить 120-140фпс ( но это как карта ляжет).

В Киберпанке при настройках 1080р/Высокие мы имеем в среднем 65фпс, что уже неплохо, в сравнении с тем, что было 8 мес назад

Как вы можете видеть, в сравнении с тестом Бородачей 8 мес назад, производительность в лучах у карты заметно подросла - AVG на 20%, 1% - на 25%.

Тестирование PRO Hi-Tech 8 месячной давности

Рэтчет и Кланк - игра на Ультра настройках выдает стабильные 100фпс (при сильной нагрузке).

60-65 среднего фпс при Высоких настройках в игре с полным отсутствием оптимизации - по моему это неплохой результат.

Вот что значит "эксклюзивная поддержка АМД". Да, перед вами Звездополе (Starfield). Слов нет - одни эмоции и те непечатные.

Старые игры

Некоторые пользователи нашей Конференции попросили меня проверить КАК карта Интел работает со старыми играми.

Дьябло 3 разрабатывалась на движке, который наверное еще мамонты писали. Но как вы можете видеть - игра прекрасно идет на этой видеокарте.

Также мне удалось не только запустить, но и пройти кампанию за Джелу в Полном собрании Героев 3. Да играл я на ПК с видеокартой А750. А Герои 3 это игра с Дх8 и на текущий момент это один из динозавров мира видеоигр.

Итоги

На текущий момент мы уже имеем вполне годный продукт как для игрового ПК эконом-класса, так и для недорогой рендер машины. Видеокарта поддерживает как кодеки Интел, так и кодеки Нвидиа. А с учетом ее стоимости она становится серьезным конкурентом для видеокарт РТХ3000/4000 в рабочих приложениях.

В играх пока еще тоже не все гладко, но прогресс уже весьма серьезный, особенно если сравнивать с тем, что мы имели на старте. К слову у АМД для того чтобы выправить кучу кода (которую "красные" называют драйверами) ушло 4.5 года с момента выпуска видеокарт семейства Полярис.

Думайте и решайте сами. А я пожалуй оставлю эту сборку именно в таком варианте - мне эта видеокарта очень понравилась, потенциал у нее весьма и весьма хороший. Главное - чтобы в Интел оперативно правили косяки и выкатывали новые версии. Тогда у Хуанга появится очень серьезный конкурент, способный занять 20-30% рынка видеокарт.

Будем посмотреть.