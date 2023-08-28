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Да сегодня у нас старая и очень бородатая тема. Но как говорится - давайте обо всем по порядку.

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Вот попробуйте в комментариях написать как лично вы понимаете слово "кастом".

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Для тех, кто не знает - я привел определение данного слова. Если бы данный деятель не написал бы мне по поводу приобретения АК620 за 2500 руб, то я возможно и не заметил бы его. Да, именно такова цена ( по его мнению) кулера, который фактически только распаковывали. Он бы хотел его "кастомизировать по рекомендациям гуру из Ютуба"... Да-да, вы правильно поняли - разломать кулер, выкинув его родные вентиляторы, навесив два ужасных, не самых производительных, дубовых вентиля - это теперь у перекупщиков Авито называется "кастомизация". Надеюсь вы сейчас в сознании и не корчитесь в коликах под столом.

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Ну что тут можно сказать - кастомизировал так кастомизировал...А ведь люди еще ведутся и покупают ТАКОЕ...Нет слов - одни эмоции и те непечатные.

Но вот вам еще один пример работы "моддераста"

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На этот корпус - Anidees AI-7 Cube я случайно наткнулся на Авито, но пока он ко мне не приехал я не понимал, почему продавец так сильно скинул на него цену ( всего 1200руб). Справедливости ради, продавец был вторым владельцем этого корпуса, но то, как над ним поработал первый владелец

Это чтобы вы понимали, КАК он выглядел изначально. Да, первый владелец не просто все варварски обрезал, но еще и не обработал обрезанный металл.

Перед вами "моддинг" фронтальной панели корпуса. Эмоции описывать не буду.

К тому же он дополнительно отрезал USB 2.0, Mic и AUX на передней панели (ведь их же нельзя было просто отпаять...) . Но об этом корпусе мы еще поговорим отдельно. Также я потом подробно опишу и ремонт этого бедолаги, поверьте - это далеко не весь "моддинг"...

Однажды мне потребовалось несколько видеокарт на опыты (не спрашивайте какие). Опьять пришлось прошерстить Авито в поисках подходящих экземпляров. Особо порадовали некоторые объявления :

Наши постоянные читатели, предпочитающие тусоваться на Главной сайта, уже заметили кое-что особо интригующее. О да! Это объявление от одного из наших лучших майнеров. Надеюсь вам понравилось.

Забил в поисковик Авито "GTX970 Strix"





Мдэ... За видеокарту 10 летней давности просят от 5000 до 12000 рублей... К слову совсем недавно я взял 1660 Супер за 12000 у новосибирских эльфов (Е2Е4). "Но зачем тебе тогда старушка 970-я ?" - прозвучит вопрос из зала. Да просто хотелось попробовать повторить несколько фокусов, которые я ранее - в 2018г проводил с этой видеокартой. Но учитывая, что большинство экземпляров 970-й в категории до 4500 руб - это просто доноры запчастей, то пришлось немного поумерить свои хотелки.

10000руб за видеокарту, которая на 30% слабее оригинала ( например RX580 8Gb Nitro+). Некоторые дельцы серьезно думают, что смогут у нас на Авито перепродать с х2-х3 наценкой карту на мобильном чипе. Ну что же - давайте пожелаем им удачи! Про 9000руб за карту 400-й серии АМД - это тоже из той же оперы. 480-е еще отличались горячим VRM - жалоб на это в 2017-18гг было очень много. К слову года 3-4 тому назад, после завершения первой волны майнинга я приобрел себе Сапфир РХ580 8Гб Нитро+ за 6500руб. Да она была после майнинга, но продавец давал 3мес гарантию. И к слову сейчас я вполне могу продать ее за чуть меньший ценник - купят с удовольствием.

Продавать б/у видеокарту на 15-18% дешевле, чем она сейчас в магазине - это отдельный вид мазохизма. Хотя чего только не встретишь на Авито среди слуг Алчности.

Я не стал приводить больше случаев, да и тех что есть вполне хватает, чтобы поднять себе настроение. Время идет, а барыги с Авито все не меняются... Печально, что Эволюция обходит их стороной.