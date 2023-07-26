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Leshiy2371 За пост начислено вознаграждение
Как Blizzard промахнулась или NetEase наносит ответный удар
DMCA-жалобы - это очень скользкая тема. И кое-кто недавно поскользнулся на этом тонком льду.

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   Как вам уже известно, в начале года Близзард ушла из Китая со скандалом. Ну как ушла - ее "попросили" уйти. Не будем ворошить причины, вы и сами при желании можете покопаться в грязном белье мега-корпораций. Но как стало известно совсем недавно, всего лишь в мае месяце, Близзард решила наехать на бывших китайских партнеров, предъявив им DMCA-иск. Вроде бы как юристы Близзард "подумали", что китайские товарищи "могли нарушить" какие-то авторские права (какие именно - не уточняется). В компании NetEase Games встретили данную "телегу" с энтузиазмом и в ответ выкатили свою бочку претензий :

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" Компания Blizzard должна заплатить нам компенсацию за прекращение обслуживания игр, непроданный мерч, авансовые платежи и неразработанные до конца проекты. Сумма претензий на текущий момент оценивается приблизительно в 42 млн$".

  Как вы наверное понимаете, после "небольшого уточнения" сумма претензий китайцев к Близзард может только вырасти.

Слушание по иску запланировано на 21 сентября 2023г.

И суть здесь не в сумме иска, а в том, что за наглость заставят заплатить. 

Мы будем следить за развитием событий, не переключайтесь.

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#blizzard entertainment #судебный иск #netease games #dmca
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