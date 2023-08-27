Мое впечатление от поездки по МЦД-3
реклама
В конце лета 2023 наконец открылся ещё один маршрут от Ипподрома до Зеленограда. Это новенькая, как с иголочки, МЦД-3. На открытие даже приехал наш президент Владимир Путин, и мэр Сергей Собянин. И я решил тоже прокатиться ветерком от Петровско-Разумовской до Крюкова.
Первая мысль когда я зашёл в вагон, я попал в будущее. Шикарная отделка салона, удобные желтенькие кресла, очень плавный ход.
У меня почти сел телефон, а провод зарядки я забыл, и тут я понял, что не беда есть выход. Оказывается и для таких случаев РЖД позаботилось. Помимо двух юсби зарядок между кресел, у окошка есть полочка, не простая а "золотая" , с модулем беспроводной зарядки! Вот это очень здорово.
Кстати, с прошедшим праздником всех! Так, что теперь можете спокойно ехать в Зеленоград или обратно и ни о чем не думать, даже туалет космический в вагоне есть. Вот теперь видно что железные дороги вложились по крупному в этот проект совсем не зря. Удачной поездки. Напишите в комментариях ваши ощущения.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила