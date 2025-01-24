Министерство коммерции Китая всегда поддерживало связь с «соответствующими» органами власти США по вопросам экономики и торговли

Китай выразил готовность к переговорам на фоне возможного введения повышенных тарифов на экспорт в США.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля он может ввести 10-процентное повышение пошлин на китайские товары. Кроме того, Белый дом объявил о планах расследовать действия Китая, которые он считает вредными для американской торговли.

В ответ на это Министерство торговли Китая подчеркнуло, что оно постоянно общается с «соответствующими» американскими властями по вопросам экономики и торговли. Официальный представитель министерства Хэ Ядун заявил в четверг, что «под стратегическим руководством глав двух государств обе стороны должны укреплять диалог и связь, надлежащим образом регулировать разногласия, расширять взаимовыгодное сотрудничество и способствовать стабильному и здоровому развитию китайско-американских экономических и торговых отношений».

Президент Трамп недавно упомянул о телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу торговли и TikTok. Однако в официальном отчете китайского правительства об этом разговоре не упоминается социальная медиаплатформа. Вместо этого в нем подчеркивался призыв Си к сотрудничеству, а экономические связи между двумя странами характеризовались как взаимовыгодные.

Представитель Министерства коммерции Хэ Ядун отметил, что «тарифы не способствуют ни Китаю, ни США, ни мировой экономике». Он также заявил, что Китай готов сотрудничать с Соединенными Штатами для укрепления стабильных, здоровых и устойчивых экономических и торговых отношений, основанных на принципах «взаимного уважения, мирного сосуществования и беспроигрышного сотрудничества».

Эти заявления совпадают с высказываниями официального представителя Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сделанными ранее на этой неделе.