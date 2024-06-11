Маск также добавил, что посетители его компаний должны будут оставлять свои устройства Apple у входа.

Илон Маск, в понедельник выступил с предупреждением о запрете использования устройств Apple в своих компаниях. Это заявление было сделано в ответ на недавнее сотрудничество Apple с OpenAI.

Маск выразил свою озабоченность по поводу защиты пользовательской информации Apple и OpenAI в серии постов на своей социальной медиаплатформе X. Он назвал интеграцию программного обеспечения двух компаний серьезным нарушением безопасности и раскритиковал Apple за недостаточное понимание ситуации.

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В понедельник Apple объявила о своем долгожданном выходе в сферу искусственного интеллекта, в рамках которого был обновлен голосовой помощник Siri. В рамках этого обновления Siri теперь может обращаться к широко используемому чат-боту ChatGPT от OpenAI. Apple уточнила, что у пользователей будет спрашиваться согласие на передачу их запросов в ChatGPT и что их запросы и данные не будут записываться.

Маск раскритиковал то, что Apple полагается на OpenAI в области искусственного интеллекта, поставив под сомнение его способность обеспечить безопасность и конфиденциальность пользователей. Он заявил, что если Apple интегрирует OpenAI на уровне операционной системы, то устройства Apple будут запрещены в его компаниях.

В ответ Apple сообщила CNBC, что использует собственную технологию искусственного интеллекта, а интеграция с OpenAI является лишь дополнительной функцией.

Маск ответил непосредственно на сообщение генерального директора Apple Тима Кука, заявив, что запретит использование устройств Apple на территории своих компаний, если Кук не решит остановить то, что Маск назвал «жутким шпионским ПО». Он также добавил, что посетители его компаний должны будут оставлять свои устройства Apple у входа.

По состоянию на 31 декабря штат Tesla, крупнейшей компании Маска, составлял 140 473 человека. В этом году компания провела увольнения, сократив численность персонала более чем на 10%.