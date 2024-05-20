Введение

На международной арене долгое время не обращали внимания на угрозы ядерного удара, исходящие от Северной Кореи. Однако в настоящее время, когда Ким Чен Ын начинает тринадцатый год своего правления, растет опасение, что он действительно намерен вступить в вооруженный конфликт. Развитие ядерного потенциала и ракетной программы Северной Кореи придает Киму уверенности, побуждая его испытать свою вновь обретенную мощь.

реклама





В январе 2024 года он принял важное решение, закрыв министерства, занимающиеся дипломатией, и убрав примирительные заявления из конституции Северной Кореи. Впоследствии Ким заявил о своем праве уничтожения Южной Кореи. В обычных обстоятельствах на такую риторику можно было бы не обращать внимания. Однако в эпоху, отмеченную конфликтами на Украине, в Израиле, Иране, Эфиопии и других странах, возможность вооруженного конфликта в Корее нельзя отвергать легкомысленно.

Хотя у Северной Кореи мало шансов на победу в войне против Юга, последствия будут катастрофическими. Миллионы артиллерийских снарядов и тысячи ракет могут обрушиться на Сеул, столицу Южной Кореи, расположенную в опасной близости от демилитаризованной зоны. Этот регион также является сердцем мощной экономики Южной Кореи.

Последствия такого конфликта будут иметь глобальный резонанс. Представьте себе смертоносный конфликт, разразившийся на территории второй, третьей и тринадцатой крупнейших экономик мира. Цепочки поставок распадутся, инфляция взлетит до небес, а глобальная экономика окажется под угрозой срыва. Учитывая эти потенциальные последствия, к угрозам Кима нельзя относиться легкомысленно. Поэтому крайне важно рассмотреть различные сценарии, если Ким решит выполнить свои угрозы.

реклама





Корейская война 1950 года

Важно отметить, что любой такой конфликт, скорее всего, будет значительно отличаться от Корейской войны 1950 года. В то время северокорейские войска, застав Соединенные Штаты врасплох, быстро оккупировали значительную часть полуострова. Однако американское и южнокорейское контрнаступление смогло переломить ситуацию, оттеснив северокорейцев за пределы их баз и почти достигнув китайской границы. Это заставило Пекин вмешаться, что привело к тупиковой ситуации и последующему договору о прекращении огня. С тех пор Корейский полуостров остается разделенным примерно по 38-й параллели.

В наши дни Ким Чен Ын вряд ли попытается повторить это историческое событие, но не из-за отсутствия желания, а скорее из-за недостатка средств. Технологическое превосходство Южной Кореи в том, что она способна перехватывать северокорейские самолеты еще до того, как они войдут в воздушное пространство Южной Кореи. Поэтому война между двумя странами, скорее всего, произойдет непреднамеренно, возможно, в результате обычной провокации, которая будет неправильно истолкована, что приведет к эскалации ответных действий и, возможно, перерастет в полномасштабную войну.

реклама





Наиболее вероятное место для такого инцидента - пограничные острова в Желтом море. Эти острова, хотя и являются частью Южной Кореи, расположены в водах, на которые претендует Северная Корея. В 2010 году северокорейские силы торпедировали южнокорейский военный корабль у острова Пэннёндо, в результате чего погибли 46 моряков. Несколько месяцев спустя этот же остров подвергся смертоносному артиллерийскому обстрелу, в результате которого погибли как солдаты, так и мирные жители. В январе 2024 года Северная Корея проводила военные учения вблизи пограничных островов.

Президент Южной Кореи Юнсук Йоль заявил, что любая провокация со стороны Северной Кореи будет встречена ответными мерами. Любая эскалация, даже периферийная атака в Желтом море, быстро переключит внимание на Сеул. Являясь политической и промышленной столицей Южной Кореи. Сеул - крупный мегаполис, в котором проживает 26 миллионов человек и на долю которого приходится около 70% экономики Южной Кореи, оцениваемой в 1,6 триллиона долларов. Здесь также базируются некоторые из ведущих мировых промышленных гигантов, в том числе Samsung, Hyundai Motors, LG Electronics и многие другие. Вооруженный конфликт, который затронет Сеул даже на короткое время, приведет к разрушению глобальных цепочек поставок и потенциально ввергнет мировую экономику в рецессию.

Сеул расположен всего в 40 км от демилитаризованной зоны. Перед этой линией Северная Корея разместила около 12 000 артиллерийских орудий с миллионами снарядов, а также тысячи ракет и реактивных снарядов. В случае конфликта Северная Корея, скорее всего, нацелится на важные военные, политические и экономические объекты в Сеуле. Согласно анализу, проведенному компанией Rand в 2020 году, одна минута артиллерийского и ракетного обстрела может привести к 15 000 жертв в Сеуле. Если обстрел продлится более часа, число жертв может возрасти до 100 000 человек.

реклама





Стратегия введения войны

По оценкам южнокорейцев, Север может выпустить около 500 000 артиллерийских снарядов в течение первого часа и поддерживать такой темп в течение нескольких часов, что может привести к сотням тысяч жертв в первый день конфликта только от обычной огневой мощи. Такой потенциал дает Пхеньяну значительные политические рычаги. Северная Корея держит свои гаубицы, минометы и ракеты на укрепленных позициях и готова открыть огонь по первому требованию именно с этой целью.

Одновременно, по данным Министерства обороны Южной Кореи, около 200 000 северокорейских солдат попытаются пересечь границу по суше, морю, воздуху и, возможно, даже через туннели. Их целью станет уничтожение инфраструктуры на реке Хан, протекающей через центр Сеула. Таким образом, они смогут разделить город на две части и не дать миллионам мирных жителей покинуть место происшествия. Заманив гражданское население в ловушку, Северная Корея могла бы затем разместить в городе химическое оружие. Пхеньян располагает арсеналом до 5 000 тонн химического оружия, включая хлор, цианид и зарин. При определенных обстоятельствах 1000 кг зарина могут уничтожить до 125 000 человек. Если бы такое нервно-паралитическое вещество было применено в Сеуле, тысячи людей могли бы погибнуть.

Несмотря на это, важно отметить, что преимущество Северной Кореи на этом заканчивается. Южная Корея более чем готова к конфликту, если он возникнет. Этот анализ дает отрезвляющее представление о потенциальных последствиях конфликта на Корейском полуострове и подчеркивает важность дипломатических усилий по поддержанию мира в регионе.

Южная Корея оснащена системами обороны Patriot, способными перехватывать подлетающие ракеты, а ее вооруженные силы насчитывают около 600 000 человек, находящихся на действительной военной службе, и более 3,1 миллиона - в резерве. Военный бюджет Южной Кореи превышает всю экономику Северной Кореи, и в стране размещено около 28 000 американских военнослужащих. В случае конфликта Южная Корея будет иметь бесперебойный доступ к американским стелс-спутникам, а при необходимости бомбардировщики США на Гуаме и военные корабли в Японии смогут оказать дополнительную поддержку.

Несмотря на преимущество Северной Кореи в живой силе, в количестве 200 000 военнослужащих, которые могут переправиться на Юг в составе постоянной армии численностью 1,1 миллиона человек, южнокорейские сухопутные войска лучше оснащены и лучше обучены. Их ракетные комплексы Javelin быстро нейтрализуют советскую бронетехнику, используемую Севером, а южнокорейские истребители F35, оснащенные высококлассными ракетами класса «земля-воздух», способны отразить любую угрозу с Севера. С самого начала конфликта Южная Корея с помощью американцев установит полное превосходство в воздухе.

Южнокорейские войска будут наносить удары по вражеским командным центрам, местам хранения боеприпасов, радарам, бункерам, ракетным шахтам и ядерным объектам, стремясь уничтожить как можно больше вражеских объектов. Это превосходство распространится и на военно-морскую сферу, поскольку северокорейские подводные лодки устарели и не могут удаляться от побережья, не будучи обнаруженными. В течение нескольких дней военная инфраструктура, логистика и транспортная сеть Северной Кореи будут уничтожены, оставив ее беззащитной. Однако наземные бои могут продолжаться несколько недель, а то и месяцев. В конце концов, Южная Корея одержит верх и начнет захватывать города на севере. Сеул выйдет победителем, но ценой огромных потерь.

Другой возможный сценарий - ограниченная война с Северной Кореей, концепция которой обсуждалась в администрации Трампа. Ограниченная война в форме упреждающих ударов будет вестись только в том случае, если Вашингтон и Сеул сочтут, что крупномасштабное нападение Северной Кореи неизбежно. Цель ограниченной войны - продемонстрировать военное превосходство союзных войск и напомнить Ким Чен Ыну о тяжелых последствиях, с которыми он столкнется. Однако проблема ограниченной войны заключается в том, что она может легко перерасти в полномасштабную.

В последние годы большинство жидкотопливных ракет Северной Кореи были заменены на твердотопливные системы, которым требуется меньше времени для старта. Поэтому упреждающий удар может привести к ответным ракетным ударам Северной Кореи практически без предупреждения. Если Ким Чен Ын неправильно истолкует возникшую ситуацию, он может отреагировать развертыванием ядерного оружия. В рассекреченном документе Национального разведывательного совета США от января 2023 года говорится, что Ким Чен Ын применит ядерное оружие только в том случае, если посчитает, что его режим находится под угрозой. Неправильная интерпретация послания о сдерживании может попасть в эту категорию.

Точное количество северокорейского ядерного оружия неизвестно, но предполагается, что оно составляет от 40 до 90 боеголовок, а конечной целью Ким Чен Ына является создание от 100 до 300 боеголовок в ближайшие годы. Один ядерный удар по Сеулу может привести к гибели до 1,5 миллиона человек. Северная Корея также может нанести удар по близлежащим базам США, включая Пусан, Окинаву и даже Гуам, что приведет к тысячам американских жертв.

Заключение

Китай - еще одна переменная, которую необходимо учитывать. Исторически сложилось так, что Пекин выступает в качестве ближайшего союзника Пхеньяна и даже сражался вместе с северокорейцами во время первой войны. У Китая есть все основания не допустить вооруженного конфликта в своем районе, поскольку обычный или ядерный конфликт приведет к поражению Северной Кореи и еще больше приблизит американские войска к китайской границе.

Однако, несмотря на тесные экономические связи, влияние Пекина на Пхеньян ограничено. Например, во время правления Трампа Китай сотрудничал с США в Совете Безопасности ООН, осуждая программу ядерного оружия Северной Кореи, однако эти дипломатические усилия не смогли изменить политику Кима.

С другой стороны, продажа северокорейского оружия России может быть единственным плюсом во всем стратегическом ландшафте. Ким Чен Ын продает Путину миллионы артиллерийских снарядов на миллиарды долларов. Это плохая новость для Украины, но хорошая - для Южной Кореи, поскольку дает Ким Чен Ыну спасательный круг, позволяющий избежать конфликта. Если бы Ким Чен Ын действительно намеревался вступить в войну, последнее, что он стал бы делать, - это продавать боеприпасы, чтобы не рисковать остаться без оружия в военное время.

Конечно, Ким Чен Ын еще может полностью сойти со сценария и опровергнуть общепринятые представления. Это произошло на Украине, в Израиле, Иране, и именно такой конфликт может произойти в Корее. Единственное, что можно сказать с определенной долей уверенности, - это то, что Северная Корея готова к войне, но не собирается ее начинать.

© Переведено и основано на видеоролике из YouTube канала: CaspianReport