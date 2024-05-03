Девальвация египетской валюты вызывает значительные перебои в жизни всей страны, растет дефицит продовольствия, а туристическая отрасль еще не восстановилась до докризисного уровня. Ситуация еще более осложняется инвестициями в новую столицу в размере 58 миллиардов долларов, из-за чего международные инвесторы находятся на грани отказа от поддержки. Однако в критический момент на помощь пришли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В конце февраля Каир и Абу-Даби подписали историческое соглашение о строительстве нового города на северо-западном побережье Египта. Этот проект, в который будет вложено 35 миллиардов долларов, является крупнейшей прямой иностранной инвестицией в истории Египта.

Консорциум Abu Dhabi Developmental Holding Company, финансирующий проект, заявил, что новый город будет обладать всеми характеристиками современной городской жизни, включая жилые районы, отели, школы, развлекательные центры, промышленную зону и широкий спектр общественных услуг. Ожидается, что проект будет завершен в течение следующих двух десятилетий.

реклама





Однако критики утверждают, что это соглашение может поставить под угрозу суверенитет Египта, фактически превратив страну в эмиратский таймшер. ОАЭ сыграли важную роль в приведении Али к власти и с тех пор инвестировали миллиарды долларов в Египет, чтобы укрепить этот союз. В результате Абу-Даби стал доминирующим партнером в отношениях с Каиром, что вызвало скептицизм среди египтян. Тем не менее, поскольку страна находится на грани банкротства, у Египта может не остаться иного выбора, кроме как принять это соглашение.

Задача состоит в том, чтобы найти компромисс, который удовлетворит все заинтересованные стороны. Это непростая задача, поскольку необходимо разделить ресурсы таким образом, чтобы каждый считал, что получил наибольшую долю. Несмотря на очевидную невозможность создания богатства из ничего, египетские законодатели рассчитывают на финансовый успех.

реклама





На первый взгляд, идея строительства поселения на засушливом северо-западном побережье Египта, в 140 км от крупных населенных пунктов и с небольшим количеством природных ресурсов, кажется нелогичной. Однако такие страны, как Сингапур, Маврикий и Израиль, продемонстрировали, что физические ресурсы не всегда необходимы для экономического процветания. Эти бедные ресурсами регионы успешно превратились в страны с высоким уровнем дохода.

Когда Али занял пост президента в 2014 году, казалось, что Египет движется по схожей траектории. Однако вскоре правительство оказалось в долговом кризисе. Египетский фунт резко упал, инфляция выросла, а валютные резервы сократились. Решением Али стало вложение десятков миллиардов долларов в инфраструктурные проекты, которые зачастую превышали их бюджеты. Эта стратегия лишь усугубила финансовые проблемы Египта. С момента прихода к власти Али увеличил внешний долг Египта в четыре раза - до 164 миллиардов долларов. Только в 2024 году Египет должен выплатить 32,8 миллиарда долларов по внешнему долгу - ошеломляющую сумму, составляющую значительную часть ежегодных расходов правительства.

В отчаянной попытке найти деньги Египет заключил сделку с ОАЭ на развитие лучшего участка средиземноморского побережья, известного как Рас-эль-Хекма. Эмираты обязались инвестировать 35 миллиардов долларов в осажденную египетскую экономику в течение следующих двух месяцев. Формально 1 миллиард долларов из этой суммы - это кредиты ОАЭ, преобразованные в гранты, то есть реальный объем эмиратских инвестиций составит около 24 миллиардов долларов. Однако египетские законодатели считают, что в долгосрочной перспективе регион Рас-эль-Хекма может привлечь до 150 миллиардов долларов инвестиций.

реклама





Эмиратские чиновники пообещали построить город нового поколения площадью более 170 квадратных километров, что составляет почти пятую часть от размера Абу-Даби. Строительство может начаться уже в 2025 году, и город будет включать в себя жилые районы, туристические центры, школы, университеты и промышленную зону. В нем также будет финансовый и деловой район, а также морской порт и аэропорт. Хотя на бумаге этот план звучит многообещающе, его успешную реализацию еще предстоит увидеть.

Не все египтяне убеждены в целесообразности предложенного развития событий. В 2016 году Египет уступил Саудовской Аравии два острова в Красном море, и этот шаг заставил многих египтян провести параллели с нынешней ситуацией. Они воспринимают участие ОАЭ как посягательство на египетскую территорию и суверенитет, особенно учитывая расположение предполагаемого нового города на небольшом полуострове вдоль средиземноморского побережья Египта.

реклама





В ответ на эти опасения египетские чиновники заявили, что им было обещано 35% прибыли от эмиратского предприятия. Более того, они утверждают, что эмиратские инвестиции в Рас-эль-Хекма помогут стабилизировать египетский обменный курс, создать возможности для трудоустройства и привлечь иностранную валюту. Египет также может использовать мегапроект Ras Al Hekma в качестве козыря на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ), потенциально обеспечивая новую линию дополнительного кредита.

Конечная цель Али - задействовать эмиратскую поддержку, чтобы помочь Египту выйти из нынешнего экономического кризиса. Таким образом, эмиратская сделка преподносится правительством как спасательный круг для египетской экономики. Однако сам Египет предлагает мало возможностей для денежного роста. Его столица переполнена, неэффективна и находится в упадке. Создание новой инфраструктуры в Каире обойдется дороже, чем строительство новых городов в других местах.

Новая административная столица Рас-эль-Хекма, как и ее родственный проект, стремится превратиться в один из ведущих финансовых и деловых центров Восточного Средиземноморья. Это создаст новые ворота в Египет для еще большего количества иностранных инвестиций. Однако до сих пор существует множество оговорок и неопределенностей.

Одним из основных спорных моментов является вопрос о том, будет ли предлагаемый морской порт в Рас-эль-Хекме судоходным и глубоководным, способным принимать большие и громоздкие грузовые суда. Коммерческий морской порт был бы полезен для эмиратского флота и дополнил бы его объекты в этом районе, но он не будет достаточно глубоким для коммерческих или даже военно-морских судов более высокого класса. Преобразование существующей береговой линии в глубоководный порт будет дорогостоящим и сложным процессом.

Рас-эль-Хекма имеет лишь номинальную инфраструктуру, связывающую его с остальной частью Египта, и находится далеко от близлежащих населенных пунктов. С другой стороны, город находится рядом с недавно открытыми в Египте морскими запасами нефти, что может способствовать развитию мегаполиса. Если эмиратцы намерены превратить этот район в финансовый центр, подобный Дубаю, развитие глубоководного порта является необходимостью.

С экономической точки зрения Абу-Даби ищет дополнительные способы уменьшить свою зависимость от доходов, получаемых от продажи углеводородов. Ras Al Hekma, как и многие другие эмиратские геоэкономические проекты, является средством получения дохода, относительно защищенным от глобального рынка углеводородов. Однако даже по эмиратским меркам предлагаемые инвестиции в размере 35 миллиардов долларов - это значительная сделка. Абу-Даби, по сути, предлагает Каиру спасение, если не сказать больше.

Тем не менее эмиратская сделка может быть сопряжена с определенными условиями. Некоторые египтяне предполагают, что Рас-эль-Хекма получит определенный уровень политической автономии от остальной части Египта. Известно, что египетская экономика трудно поддается реформам, поскольку военные слишком много контролируют и слишком мало разрешают. Поэтому для развития нового города в Египте потребуются не только причудливые здания, но и новые законы, новые идеи, новое население и новые правители. Вскоре Рас-эль-Хекма может быть объявлена особой экономической зоной и полностью отделена от остального Египта.

Для эмиратцев это все грандиозная стратегия и бизнес. В 2018 году ОАЭ высадили войска на йеменском острове Сокотра, а затем де-факто аннексировали его. Йемен был разгневан, но ничего не мог с этим поделать. Размещение военного объекта в устье Красного моря и Индийского океана позволяет Абу-Даби контролировать жизненно важный узел морской торговли. Развитие Рас-эль-Хекмы позволит выполнить ту же задачу, только на этот раз для Суэцкого канала. Окончание этих разработок еще предстоит увидеть.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы оказывать значительное политическое влияние, контролируя оба конца Красного моря. Это особенно заметно в Восточном Средиземноморье и на аравийской периферии - территориях, которые когда-то находились под властью Османской империи. В последнее время сформировались четыре крупных политических и военных блока. Первый возглавляет альянс Египет-ОАЭ, в который входят Бахрейн, Ливийская национальная армия под командованием Хафтара, коалиционные силы Южного Йемена и суданские силы быстрой поддержки.

Турция, с другой стороны, поддерживает тесные связи с Ираном, Северным Кипром, Катаром, сирийской оппозицией и международно-признанным правительством Ливии. Саудовская Аравия, самостоятельная держава, поддерживает связи с официальным правительством Йемена, этническими бойцами в Иране и Ираке и, как и ОАЭ, имеет тесные связи с Бахрейном. Четвертый блок - это Иран, в который входят его прокси в Сирии, "Хезболла", хуситы в Йемене, ХАМАС, иракские ополченцы и, в некоторой степени, правительство Ирака.

Развивая проект Ras Al Hekma на египетском побережье, Абу-Даби стремится укрепить свои связи с Каиром, страной, более чем в десять раз превышающей его по площади и являющейся неоспоримой военной силой между двумя странами. Несмотря на это, ОАЭ в некоторых отношениях выступают в роли старшего партнера. Их ВВП больше, несмотря на то, что население составляет примерно одну десятую часть населения Египта. Такой экономический дисбаланс дает Абу-Даби значительное влияние на 110 миллионов египтян.

Проект Ras Al Hekma также имеет геополитическое измерение. Строя новый город на побережье Средиземного моря, Эмираты напрямую конкурируют с городом Неома на берегу Красного моря, построенным Саудовской Аравией. В последние годы отношения между Абу-Даби и Эр-Риядом охладились: кажется, что они не могут синхронизировать политику в отношении Сирии и Йемена, а также в отношении поставок нефти в качестве полноправных членов ОПЕК.

Во время холодной войны арабский мир пережил свой собственный раскол. Египет и его светские социалистические союзники в Ираке, Сирии, Северном Йемене, а также Ливии были противопоставлены саудовцам, иорданцам, оманцам и небольшим монархиям Персидского залива. ОАЭ повезло, что они не существовали во время этой региональной борьбы, которая закончилась с упадком египетского могущества. То, что эмиратцы поздно включились в игру, дало им преимущество, поскольку у них не было прежних обязательств ни перед саудитами, ни перед египтянами.

Скорость, с которой Абу-Даби и Каир развивали свое стратегическое позиционирование, указывает на общую цель - обойти Саудовскую Аравию с фланга. Второе геополитическое измерение Рас-эль-Хекма связано с Турцией, которая является ведущей экономической и военной державой в Восточном Средиземноморье, а также в Западной Азии в целом. Турция имеет вторую по численности армию в НАТО и контролирует пролив Босфор, что дает ей возможность влиять на Черное море, а также на коммерческую деятельность вверх и вниз по реке Дунай. Турция также имеет стратегические связи как с Европой, так и со своими турецкоязычными родственниками на востоке.

Тем не менее, Эмираты и Египет стремятся изменить это уравнение. Там, где Турция фланкирует ОАЭ в Персидском заливе своим союзом с Катаром, Рас Аль Хекма перевернет ситуацию и будет фланкировать Турцию в Восточном Средиземноморье. Однако это нелегкая битва. Стамбул и расположенный вокруг него турецкий центр просто незаменимы. В лучшем случае, при успешном превращении в геоэкономический актив, Ras Al Hekma обеспечит Абу-Даби и Каиру лучшие места на турецком банкете.

Третье геополитическое направление деятельности Рас-Аль-Хекмы связано с Ираном. В частности, близость Рас-эль-Хекмы к прокси-активам Ирана в Газе, Сирии и Ливане делает их на расстоянии удара. ОАЭ и Египет стремятся создать противовес иранским прокси, которые изменили динамику власти в арабском мире в невыгодную для них сторону. Хуситы, контролирующие большинство населения Йемена, нарушают морское сообщение через Красное море и Персидский залив - районы, в которых ОАЭ и Египет имеют значительные интересы. Одновременно Каир и Абу-Даби воспринимают ХАМАС и "Хезболлу" как исламистские движения, способные свергнуть правительства соседних стран. Понятно, что египетское и эмиратское руководство стремится защитить себя от подобных угроз, и единственный способ сделать это - выровнять условия игры с Ираном.

В центре этой проблемы - саудовский проект Neom, новая столица Египта и проект Ras Al Hekma, которые родились из одной и той же концепции. Мегапроекты Аль, финансируемые за счет кредитов и чрезмерно дорогие, привели к тому, что правительство обременено постоянно растущим долгом, причем до такой степени, что кредитов МВФ уже не хватает. ОАЭ стремятся спасти Египет и тем самым возвысить себя в качестве старшего партнера в соответствующем альянсе. Новый эмиратский мегаполис Рас-эль-Хекма может оказать существенное влияние на макроэкономику Египта, поскольку в регион хлынут высококлассные туристы и услуги. Однако жестко контролируемая экономика Египта не позволяет любым выгодам дойти до рядовых граждан. С этой точки зрения, эмиратцы фактически строят свою версию Версаля, предназначенную для все более и более неприкасаемой элиты. Простые египтяне вряд ли оценят или получат выгоду от этого проекта, который сродни разливу вина по пустыне.