Влияние технологий на общественные нормы и деловую практику неоспоримо. Однако нельзя забывать о важности происхождения компонентов и материалов, из которых они производятся. Современные общества, экономики и даже оружие в значительной степени зависят от важнейших минералов. Интересно, что в Африке находится 30% всех известных в мире критических минералов, и этот фактор не ускользнул от внимания Соединенных Штатов.

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Однако китайцы уже прочно закрепились на этой арене. За последнее десятилетие Пекин активно заключал многочисленные сделки и создавал необходимую инфраструктуру для добычи этих минеральных богатств. Сегодня Китай доминирует в мировой добыче, переработке и обогащении минеральных ресурсов, значительно опережая своих конкурентов.

Тем не менее необходимость - мать изобретения, и американцы разработали стратегию, чтобы вернуть себе долю на африканском рынке минералов. Они выделили сотни миллионов долларов на восстановление крупной железной дороги, которая тянется от Атлантического океана прямо в сердце Африки, и известна как Коридор Лито. Этот регион богат медью, золотом и кобальтом. Однако он также переполнен конфликтами, болезнями и беспорядками, что делает его сложной средой для организации операций.

Минералы, включая оксид редкоземельных металлов, хром, литий, марганец, платину и другие, необходимы для всего - от истребителей F-35 до батарей для электромобилей и ветряных турбин. Африка изобилует этими ресурсами, особенно в южной половине континента. Плотная концентрация горнодобывающих предприятий, известная как минеральный пояс, проходит от Демократической Республики Конго до Южной Африки. Высокое качество этих ресурсов и инфраструктура, облегчающая их вывоз в открытый океан, имеют огромное значение.

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Однако густые джунгли создают серьезные проблемы для автомобильной и железнодорожной инфраструктуры. Например, почти 1600 км тропических лесов разделяют столицу ДРК Киншасу и богатый природными ресурсами регион Катанга. Эта местность в основном непроходима, что приводит к минимальному обмену между двумя частями страны.

Именно в этом регионе Катанга Америка стремится вести бизнес. В этой части ДРК сосредоточены крупнейшие в мире запасы кобальта, на долю которого, по оценкам, приходится 70-80% мирового производства. В то же время соседняя Замбия является значительным источником меди, обладая 6% известных мировых запасов меди. Таким образом, ДРК и Замбия находятся в центре борьбы за важнейшие полезные ископаемые.

Чтобы воспользоваться конголезскими и замбийскими ресурсами, президент Байден пообещал выделить 360 миллионов долларов на возрождение коридора Либито. Ранее консорциум частных инвесторов обещал вложить более 450 миллионов долларов в соответствующий инфраструктурный проект. Такое развитие событий свидетельствует об усилении глобальной конкуренции за минеральные ресурсы Африки.

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В ноябре 2023 года к инициативе присоединился Африканский банк развития, который привлек финансирование в размере 1,6 миллиарда долларов и внес около 500 миллионов долларов самостоятельно. Эти значительные инвестиции направлены на строительство участка железной дороги протяженностью более 1300 км. Первоначально построенная Бельгией и Португалией в 1905 году, часть этой железной дороги была разрушена во время гражданской войны в Анголе и впоследствии пришла в негодность. Теперь Соединенные Штаты намерены восстановить и отремонтировать эту железную дорогу, особенно участок, протянувшийся от Индолы и Чинголы до пограничного пункта Джимбе.

Эта реконструкция позволит американским транснациональным корпорациям перевозить важнейшие минералы в порт Лито в Анголе, откуда их можно будет отправлять в Атлантический океан. По оценкам Международного энергетического агентства, в период с 2020 по 2040 год спрос на никель и кобальт вырастет в двадцать раз, на графит - в двадцать пять раз, а на литий - более чем в сорок раз. Коридор Либито, как ожидается, будет способствовать увеличению объемов перевозок по железной дороге.

Чтобы полностью использовать минерально-сырьевой пояс с минимальными затратами, необходимо максимально увеличить объемы добычи. США намерены превратить железную дорогу в цепочку создания стоимости, которая будет не только экспортировать важнейшие минералы, но и способствовать развитию бизнеса и коммерческой деятельности. Чтобы еще больше подчеркнуть этот фактор, Всемирный банк выделил 300 миллионов долларов из собственных средств на финансирование плана диверсификации экономики Анголы. Этот проект, утвержденный в мае 2023 года, будет напрямую способствовать трансформации коридора Лито в сеть производственных предприятий.

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На начальном этапе в сети могут разместиться нефтеперерабатывающие заводы. По мере переселения людей и роста коммерческой активности будут появляться новые города, и цепочка будет развивать свою собственную динамику. Такая эволюция может занять десятилетия, но это естественное развитие городской жизни.

Преобразуя коридор Либито в цепочку создания стоимости, президент Байден надеется укрепить связи с африканскими странами в то время, когда прямые иностранные инвестиции в Китай находятся на самом низком уровне за последние десятилетия. Для Америки это открывает возможность бросить вызов доминирующему положению Китая в Африке. В рамках своей дипломатической стратегии вице-президент Харрис посетил не менее трех африканских стран в 2023 году.

Эффективность этих визитов остается неопределенной. И Вашингтон, и Пекин смотрят на одну и ту же периферию, ища способы обеспечить себе новые коридоры для стратегического сырья. Китай имеет преимущество, являясь крупнейшим торговым партнером Африки уже 15 лет подряд.

На фоне американских усилий по возрождению коридора Лито и стимулированию экспорта в Атлантику китайцы не сидят сложа руки. В Танзании и Замбии Китай ведет переговоры о том, чтобы взять на себя управление железной дорогой Танзания-Замбия, или сокращенно TAZARA. Эта железная дорога, идущая из Центральной Замбии в порт Дар-эс-Салам в Танзании и опирающаяся на Индийский океан, была первоначально профинансирована и построена самим Китаем в 1975 году. Уже тогда китайские законодатели понимали важность критически важных минералов. Железная дорога TAZARA имеет примерно ту же длину, что и линия Libito, и, как и ее западный аналог, в последнее время также пришла в упадок и обветшала. Подобно тому, как Америка стремится возродить линию Лито, Китай хочет сделать то же самое с линией TAZARA. Пекин ведет переговоры о приобретении этой железной дороги уже много лет, и совсем недавно, в феврале 2024 года, он предложил 1 миллиард долларов на реконструкцию инфраструктуры и передачу ей своих функций. В будущем Китай может даже рассмотреть возможность соединения линии TAZARA с Лубумбаши, столицей кобальта.

Богатый регион Катанга, поставляя конголезский кобальт в Азиатско-Тихоокеанский регион, закрепит подход Китая к революционным технологиям. Конечно, инвестиции в размере 1 миллиарда долларов не кажутся значительными по сравнению с предыдущими инвестициями Китая в Африку. Однако важно отметить, что в настоящее время Китай переживает экономический спад. С 2023 года он отказался от масштабных инфраструктурных проектов в Африке. Пекин стал более осторожным в своих расходах и прекратил миллиардные проекты. С тех пор не было объявлено ни одного нового мегапроекта. Поэтому решение Китая инвестировать миллиард долларов в железную дорогу TAZARA представляет собой интригующий контекст. Оно предполагает долгосрочный геоэкономический план, в котором Китай может повторить американскую стратегию и в ближайшее десятилетие превратить железную дорогу TAZARA в самостоятельную цепочку добавленной стоимости.

Геополитика Африки - это, по сути, выбор между Западом и Востоком. Учитывая обстоятельства, африканские страны, через которые проходят коридоры, могут предпочесть сбалансировать американские интересы с китайскими, или же наоборот. Хотя Пекин предлагает более выгодные условия и улучшенные возможности, Ангола, Замбия, Танзания и Демократическая Республика Конго могут подстраховать свои позиции и заключить наиболее выгодные сделки. Силу Китая на переговорах усиливает меморандум о взаимопонимании, который он подписал с большинством африканских стран десять лет назад. С тех пор Китай расширяет свое присутствие на континенте благодаря инициативе "Пояс и путь".

За последние два десятилетия китайские государственные компании инвестировали около 170 миллиардов долларов в масштабные инфраструктурные проекты по всему континенту. Эти инвестиции, включающие порты, аэропорты, железные и автомобильные дороги, а также телекоммуникационные сети, позволили китайским компаниям наладить региональные партнерские отношения для добычи важнейших полезных ископаемых и их транспортировки в Китай. Хотя Пекин, возможно, больше не реализует миллиардные проекты в Африке, его прошлые инвестиции по-прежнему имеют значительную ценность.

Кроме того, ни американцы, ни европейцы не являются лидерами в области EV-технологий. Почти 90% производства компонентов происходит в Азии, а Китай может похвастаться впечатляющим потенциалом в области EV. По данным на четвертый квартал 2023 финансового года, BYD, крупнейший китайский производитель EV, превзошел Tesla по объему производства EV.

Для африканцев Пекин предлагает более выгодные условия ведения бизнеса, но, возможно, американские инвесторы все же захотят сократить свое присутствие в Китае. Отношения между Анголой и Западом неуклонно растут с тех пор, как она вступила во Всемирную торговую организацию в 1996 году. Страна обладает огромными запасами углеводородов и занимает стратегически важное положение между центральной и южной частями Африки. Что еще более важно, Ангола уникальна среди стран южнее Сахары тем, что имеет судоходную реку, по которой товары попадают в центральную часть страны. Поэтому Ангола не стремится к исключительному сближению с Китаем; возможно, она предпочтет держать свои возможности открытыми.

Тот же принцип применим и к Замбии. Здесь находятся самые высокосортные месторождения меди на планете, а железнодорожные линии Libito и TAZARA проходят по ее территории. Если Замбия сможет поддерживать баланс между восточным и западным коридорами, то со временем она наладит более прочные связи как с Америкой, так и с Китаем. Не будет необходимости отталкивать одну из двух крупнейших экономик от другой. Между тем, в Демократической Республике Конго ситуация аналогичная.

Демократическая Республика Конго (ДРК) представляет собой уникальный комплекс сложностей. С 2006 года страна находится в состоянии развала, и немедленного решения проблемы не предвидится. В отдаленных провинциях страны действуют многочисленные повстанцы, а широкомасштабный прокси-конфликт с соседями не ослабевает. Участие Соединенных Штатов в этом процессе минимально и сводится в основном к стабилизации обстановки и оказанию гуманитарной помощи. Торговля между ДРК и США относительно незначительна и составляет скромные 332 миллиона долларов.

В отличие от них, Китай имеет значительное преимущество в устойчивости к рискам. Он установил глубокие деловые связи в ДРК и оказывает значительное влияние на страну. Поэтому вполне вероятно, что в обозримом будущем ДРК останется тесно связанной с Китаем.

Однако африканским странам все же стоит проявить осторожность. Длительная нерешительность может привести к нежелательным последствиям. В настоящее время шахты пояса находятся в центре борьбы за важнейшие минералы. Эти ресурсы являются основой для функционирования современных обществ, экономик и вооружений. Однако борьба за рудники и ресурсы может перерасти в борьбу за территорию и, в конечном счете, за государства. Африка уже сталкивалась с подобной ситуацией, и она закончилась не лучшим образом.