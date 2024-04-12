Правительство Мексики разорвало дипломатические отношения с Эквадором после инцидента, когда полиция силой проникла на территорию мексиканского посольства, чтобы задержать бывшего вице-президента Эквадора. Это необычное применение силы привело региональных лидеров и дипломатов в состояние замешательства.

Поздно вечером в пятницу эквадорская полиция взломала наружные двери посольства, расположенного в Кито, чтобы арестовать Хорхе Гласа, который проживал там с декабря. Глас попросил политического убежища в посольстве после того, как был обвинен в коррупции.

Этот поступок заставил президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора объявить о разрыве дипломатических отношений с Эквадором в пятницу вечером. Секретарь по иностранным делам его правительства заявил, что это решение будет оспорено во Всемирном суде в Гааге.

Роберто Кансеко, глава мексиканского консульского отдела в Кито, выразил свое недоверие и обеспокоенность местной прессе сразу после рейда. Он выразил опасения за безопасность Гласа, заявив, что нет никаких оснований для подобных действий, которые он назвал совершенно ненормальными.

В субботу Глас был перевезен из офиса генерального прокурора в Кито в тюрьму строгого режима в портовом городе Гуаякиль, где он останется под стражей. Когда его провожали колонной полицейских и военных машин, зрители, собравшиеся у здания прокуратуры, выкрикивали слова поддержки.

Соня Вера, адвокат Гласа, сообщила агентству Ассошиэйтед Пресс, что офицеры силой ворвались в его комнату, и он сопротивлялся, когда они пытались надеть на него наручники. Она сообщила, что затем офицеры применили к нему физическую силу, а когда он не смог идти, вытащили его на улицу.