Более 120 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за талых вод и переполнения рек, включая реку Урал, которая пересекает Казахстан и впадает в Каспийское море.

В четверг Оренбург столкнулся с проблемой повышения уровня воды после разлива крупных рек в России и Казахстане, что привело к самому сильному наводнению в этих регионах за почти столетие.

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В результате наводнения, более 120 000 жителей Сибири и Казахстана были вынуждены покинуть свои дома, поскольку крупные реки, в том числе Урал, пересекающий Казахстан и впадающий в Каспий, вышли за пределы своих берегов.

Жители Оренбурга сообщили о быстром и экстремальном подъеме уровня воды в Урале, что вынудило их эвакуироваться, взяв с собой только детей, домашних животных и несколько личных вещей. "Ночью вода пришла очень быстро", - сообщила агентству Reuters 71-летняя Таисия из Оренбурга, города с населением 550 000 человек, расположенного примерно в 1200 км к востоку от Москвы. "Почти когда была готова уехать, уже было поздно".

Целые районы города были затоплены, а уровень воды в Урале быстро поднялся до 10,87 метра, значительно превысив установленный безопасный уровень.

Денис Паслер, губернатор Оренбурга, сообщил президенту Владимиру Путину, что ситуация достигла своего пика, хотя ожидается, что уровень воды еще поднимется. Он сообщил, что 11 972 дома были затоплены, и еще 19 412 человек могут оказаться в зоне риска, если уровень воды продолжит расти.

Наводнение затронуло в основном Урал и северный Казахстан, хотя уровень воды также растет в южных регионах Западной Сибири, крупнейшего в мире бассейна углеводородов, и в некоторых районах вблизи Волги, крупнейшей реки Европы.

Уровень воды также повышается в Тюмени в Сибири, где было эвакуировано 7 291 человек, и в Кургане, где было эвакуировано 6 151 человек. Ожидается, что пик паводка на реке Ишим в Тюменской области придется на период с 23 по 25 апреля.

После того как в пятницу Урал прорвал плотину в Орске, расположенном выше по течению от Оренбурга, некоторые жители выразили недовольство тем, как местные власти справляются с ситуацией и обратившись за помощью к Путину.

Путин провел видеоконференцию с министром по чрезвычайным ситуациям Александром Куренковым и губернаторами Оренбургской, Курганской и Тюменской областей, наиболее сильно пострадавших от наводнения.