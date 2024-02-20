В течение многих лет распространенной практикой спасения намокшего iPhone было помещение его в миску или пакет с невареным рисом, при этом предполагалось, что рис впитает в себя излишки воды из устройства. Однако компания Apple, производитель iPhone, недавно предостерегла от этого метода, заявив, что он может усугубить ситуацию.

В недавнем документе поддержки Apple указала, что помещение мокрого устройства в пакет с рисом может привести к тому, что мелкие частицы риса повредят iPhone, хотя компания не предоставила дополнительных подробностей. Apple также не рекомендовала использовать другие общеизвестные решения, такие как использование внешнего источника тепла для сушки устройства или вставка ватного тампона в разъем. На последние рекомендации Apple обратил внимание Macworld.

Предупреждение Apple об использовании риса согласуется с выводами других экспертов по ремонту, которые определили, что метод с рисом менее эффективен, чем простое оставление iPhone на столе для просушки. В таких ситуациях время играет решающую роль, ведь главная задача - не допустить, чтобы вода повредила внутреннюю электронику телефона.

Вместо того, чтобы использовать рис, Apple предлагает пользователям альтернативное решение. Если ваш iPhone или разъем для зарядки мокрые — в последнем случае появится предупреждение и зарядка будет отключена — Apple рекомендует следующее: