Apple официально предупреждает пользователей перестать класть мокрый iPhone в рис
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В течение многих лет распространенной практикой спасения намокшего iPhone было помещение его в миску или пакет с невареным рисом, при этом предполагалось, что рис впитает в себя излишки воды из устройства. Однако компания Apple, производитель iPhone, недавно предостерегла от этого метода, заявив, что он может усугубить ситуацию.
В недавнем документе поддержки Apple указала, что помещение мокрого устройства в пакет с рисом может привести к тому, что мелкие частицы риса повредят iPhone, хотя компания не предоставила дополнительных подробностей. Apple также не рекомендовала использовать другие общеизвестные решения, такие как использование внешнего источника тепла для сушки устройства или вставка ватного тампона в разъем. На последние рекомендации Apple обратил внимание Macworld.
Предупреждение Apple об использовании риса согласуется с выводами других экспертов по ремонту, которые определили, что метод с рисом менее эффективен, чем простое оставление iPhone на столе для просушки. В таких ситуациях время играет решающую роль, ведь главная задача - не допустить, чтобы вода повредила внутреннюю электронику телефона.
Вместо того, чтобы использовать рис, Apple предлагает пользователям альтернативное решение. Если ваш iPhone или разъем для зарядки мокрые — в последнем случае появится предупреждение и зарядка будет отключена — Apple рекомендует следующее:
- Отсоедините кабель от iPhone и отсоедините другой конец кабеля от адаптера питания или аксессуара. Не подключайте кабель снова, пока iPhone и кабель полностью не высохнут.
- Аккуратно прижмите iPhone к руке разъемом вниз, чтобы удалить излишки жидкости. Оставьте iPhone в сухом месте, где есть доступ воздуха.
- По истечении как минимум 30 минут попробуйте зарядить с помощью кабеля Lightning или USB-C или подключить аксессуар.
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