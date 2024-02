По предложению авторов, ураганы со скоростью ветра более 192 миль в час должны быть отнесены к шестой категории

Два климатолога предложили ввести шестую категорию для ураганов в связи с усилением этих бурь из-за глобального потепления, о чем говорится в недавнем исследовании.

В исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, утверждается, что существующая шкала ураганных ветров Саффира-Симпсона, созданная в начале 1970-х годов, становится все более недостаточной по мере роста глобальных температур.

Авторы исследования Майкл Ф. Вехнер, климатолог из Национальной лаборатории имени Лоуренса Беркли, и Джеймс П. Коссин, бывший исследователь климата и ураганов из NOAA, утверждают, что существующая шкала может неточно отражать интенсивность некоторых ураганов.

Согласно их предложению, категория 6 будет присваиваться штормам со скоростью ветра более 192 миль в час. В настоящее время штормы со скоростью ветра 157 миль в час и выше классифицируются как 5-я категория. В исследовании утверждается, что такая неограниченная система классификации не обеспечивает адекватного предупреждения о рисках, связанных с более высокой скоростью ветра.

Авторы исследования выражают обеспокоенность тем, что открытый характер нынешней шкалы может привести к тому, что люди будут недооценивать риск, связанный с некоторыми ураганами, и эта проблема, скорее всего, усилится по мере роста глобальной температуры.

В исследовании говорится, что несколько недавних ураганов уже достигли интенсивности предлагаемой Категории 6, и на основании многочисленных независимых доказательств, изучающих самые высокие смоделированные и потенциальные пиковые скорости ветра, прогнозируется, что по мере дальнейшего потепления климата таких ураганов будет становиться все больше.