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Filcenberg
Йемен запустила крылатую ракету по военному кораблю США в Красном море
Хуситы дали обратный удар по кораблям США

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В воскресенье йеменские повстанцы хуситы запустили противокорабельную крылатую ракету по американскому эсминцу в Красном море. Однако она была перехвачена и уничтожена американским истребителем. Этот инцидент стал последним в серии атак, нарушивших глобальное судоходство на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

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Это нападение - первый случай обстрела со стороны хуситов, признанный США с тех пор, как они вместе со своими союзниками начали удары по повстанцам в пятницу. Эти удары стали ответом на несколько недель нападений хуситов на судоходные пути в Красном море.

Хуситы нацелились на жизненно важный коридор, соединяющий азиатские и ближневосточные энергетические и грузовые перевозки с Суэцким каналом, а затем и с Европой. Эти нападения, происходящие в контексте конфликта между Израилем и Хамасом, способны перерасти в региональный пожар.

Хуситы, шиитская повстанческая группировка, союзная Ирану и взявшая под контроль столицу Йемена в 2014 году, пока не признала факт нападения.

Пока неясно, предпримут ли США ответные меры в связи с этой последней атакой. Однако президент Джо Байден заявил, что в случае необходимости он без колебаний примет дальнейшие меры для защиты американских граждан и обеспечения бесперебойной международной торговли.

Согласно заявлению Центрального командования вооруженных сил США, ракета хуситов была направлена на эсминец USS Laboon класса Arleigh Burke, который действовал в южной части Красного моря. Ракета была запущена из окрестностей Ходейды, портового города на Красном море, который уже долгое время находится под контролем хуситов.

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Центральное командование сообщило, что из районов Йемена, контролируемых хуситами, по кораблю USS Laboon была выпущена противокорабельная крылатая ракета. Сообщений о пострадавших или повреждениях в результате этого инцидента не поступало.

#сша #хуситы #йемен #хуситы сбили американский беспилотник
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DonCarleone
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Вот хохма будет если хуситы потопят авианосец американской ракетой...
Йемен запустила крылатую ракету по военному кораблю США в Красном море
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это всё басни из либероидных методичек, вечно у этих навозных мух в их навозной реальности всё растёт кроме собственных мозгов. а по факту у нас рост ввп, а в европе рецессия.
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