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В воскресенье йеменские повстанцы хуситы запустили противокорабельную крылатую ракету по американскому эсминцу в Красном море. Однако она была перехвачена и уничтожена американским истребителем. Этот инцидент стал последним в серии атак, нарушивших глобальное судоходство на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.
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Это нападение - первый случай обстрела со стороны хуситов, признанный США с тех пор, как они вместе со своими союзниками начали удары по повстанцам в пятницу. Эти удары стали ответом на несколько недель нападений хуситов на судоходные пути в Красном море.
Хуситы нацелились на жизненно важный коридор, соединяющий азиатские и ближневосточные энергетические и грузовые перевозки с Суэцким каналом, а затем и с Европой. Эти нападения, происходящие в контексте конфликта между Израилем и Хамасом, способны перерасти в региональный пожар.
Хуситы, шиитская повстанческая группировка, союзная Ирану и взявшая под контроль столицу Йемена в 2014 году, пока не признала факт нападения.
Пока неясно, предпримут ли США ответные меры в связи с этой последней атакой. Однако президент Джо Байден заявил, что в случае необходимости он без колебаний примет дальнейшие меры для защиты американских граждан и обеспечения бесперебойной международной торговли.
Согласно заявлению Центрального командования вооруженных сил США, ракета хуситов была направлена на эсминец USS Laboon класса Arleigh Burke, который действовал в южной части Красного моря. Ракета была запущена из окрестностей Ходейды, портового города на Красном море, который уже долгое время находится под контролем хуситов.
Центральное командование сообщило, что из районов Йемена, контролируемых хуситами, по кораблю USS Laboon была выпущена противокорабельная крылатая ракета. Сообщений о пострадавших или повреждениях в результате этого инцидента не поступало.