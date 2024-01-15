В Аденском заливе происходит спасательная операция после того, как два морских котика США упали в океан во время попытки забраться на борт судна у берегов Сомали

В настоящее время проводится спасательная операция после инцидента, в ходе которого два морских котика США сорвались в океан при попытке подняться на борт корабля у берегов Сомали, как сообщают официальные лица, посвященные в ситуацию.

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Инцидент произошел в четверг в Аденском заливе. По данным источников, оставшихся анонимными в связи с продолжающимся характером операции, операторы находились в процессе посадки на корабль в условиях бурного моря, когда один из них потерял хватку за лестницу.

Личности пропавших без вести не раскрываются, а конкретные сведения о судне, на которое они пытались подняться, и о причинах, побудивших их это сделать, остаются неясными. Обычно американские войска сотрудничают с другими странами в рамках оперативной группы по борьбе с пиратством, действующей в Аденском заливе. Эти миссии часто включают в себя высадку на суда, чтобы проверить их полномочия и убедиться, что они не перевозят незаконные товары.

Американский чиновник, пояснил, что он не связан с недавними ударами, нанесенными США в Йемене, или с более широкой международной миссией по защите торговых судов от нападений повстанцев, происходящих в этом районе. Инцидент также не связан с захватом Ираном танкера под флагом Маршалловых островов, добавил чиновник.

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Центральное командование США, контролирующее военные операции в регионе, подтвердило, что пропавшие военнослужащие были моряками ВМС. Они воздержались от дальнейших подробностей, заявив, что дополнительная информация не будет предоставляться до завершения операции по поиску персонала.