Россия вероятно стремится получить ракеты от Северной Кореи и Ирана

Военные эксперты предполагают, что Россия, скорее всего, ищет ракеты из Северной Кореи и Ирана, поскольку они относятся к тому типу, который Украине трудно перехватить.

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ISW в недавнем обновлении отметил, что попытки России приобрести ракеты у своих союзников в основном сосредоточены на баллистических ракетах.

По данным ISW, эти ракеты, в отличие от крылатых, более эффективны при проникновении или уклонении от украинских ПВО.

Баллистические ракеты летят по фиксированной траектории и, как правило, быстрее крылатых ракет, которые обладают большей маневренностью, но меньшей скоростью.

ISW проанализировал показатели перехвата украинскими ПВО российских крылатых и баллистических ракет с 29 декабря на основе данных, предоставленных украинскими официальными лицами и докладов.

Украина сообщила о перехвате 149 из 166 крылатых ракет, выпущенных Россией, что составляет около 90 %, но лишь небольшое количество баллистических ракет было перехвачено.

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В ISW подчеркивается, что Россия успешно переоборудовала свои зенитные ракеты в наступательное оружие. Согласно ISW, Украина испытывает трудности с перехватом снарядов, выпущенных из переоборудованных систем С-300 и С-400.