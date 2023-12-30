Ракета находилась в польском воздушном пространстве около 3 минут

По словам представителей военного ведомства Польши, в пятницу российская крылатая ракета ненадолго вторглась в воздушное пространство страны, пролетев над территорией Варшавы около 40 километров (около 25 миль).



Этот инцидент произошел во время широкомасштабной российской воздушной атаки на военные объекты Украины, целью которой также стали регионы в западной части страны, вблизи польской границы, включая военные объекты около города Львов.

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Первоначально польские военные сообщили о неопознанном объекте, вошедшем в их воздушное пространство, не предоставив более подробной информации о его природе и последующих событиях.

Позже, в пятницу, генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штаба польских вооруженных сил, сообщил журналистам, что все признаки указывают на то, что российская ракета вошла в воздушное пространство Польши, а затем вышла из него.

После этого Польша вызвала российского поверенного в делах, потребовав объяснений по поводу нарушения и призвав к немедленному прекращению подобных действий, как заявило польское министерство иностранных дел.

По итогам переговоров российский поверенный в делах в Варшаве заявил, что Польша не предоставила никаких доказательств нарушения границы российской ракетой.

Дипломат Андрей Ордаш, которого цитирует РИА Новости, заявил: "Я получил ноту, содержащую бездоказательное утверждение о том, что якобы утром 29 декабря воздушный объект, идентифицированный польскими специалистами как российская управляемая ракета, нарушил воздушное пространство Польши".

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Он добавил, что никаких доказательств представлено не было, а на его просьбу предоставить документальное подтверждение утверждения, содержащегося в записке, был получен отказ.