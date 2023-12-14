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В среду Азербайджан и Армения обменялись военнопленными на своей границе, что ознаменовало шаг к нормализации их отношений после значительного прорыва Азербайджана в их давнем конфликте.
В результате обмена Азербайджан освободил 32 армян, большинство из которых были захвачены в плен в конце 2020 года. В обмен Армения освободила двух азербайджанских военнослужащих, которые содержались под стражей с апреля 2023 года.
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Ранее в среду российское информационное агентство ТАСС сообщило, что между Арменией и Азербайджаном ведутся переговоры относительно отвода войск от их общей границы, хотя решение пока не принято.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил в своем аккаунте в Facebook, что "Тридцать один военнослужащий вооруженных сил Армении, захваченный в плен в 2020-2023 годах, и один военнослужащий, захваченный в сентябре в Нагорном Карабахе, пересекли азербайджано-армянскую границу и находятся на территории Армении".
Соседи по Южному Кавказу за последние 30 лет вступили в две войны из-за Нагорного Карабаха, горного региона, который официально является частью Азербайджана, но где этнические армяне установили фактическую независимость в 1990-х годах.
В результате стремительного наступления в сентябре Азербайджан восстановил контроль над Карабахом, что привело к перемещению большинства из 120 000 этнических армян в Армению.
На прошлой неделе, во время объявления о планируемом обмене пленными, обе стороны подтвердили свое намерение нормализовать отношения и заключить мирный договор, основанный на принципах суверенитета и территориальной целостности.
Соглашение было приветствовано Европейским союзом и Соединенными Штатами, которые на протяжении десятилетий выступали за подписание двумя странами мирного договора для решения нерешенных вопросов, включая демаркацию границы.
И Армения, и Азербайджан были частью Советского Союза, который распался в 1991 году. Хотя Россия считает себя гарантом безопасности в регионе, ее влияние ослабло за последние два года из-за продолжающейся СВО на Украине.