Новые санкции направлены против юридических и физических лиц по всему миру в попытке изолировать Россию, поскольку СВО против Украины продолжается.

Соединенные Штаты объявили о множестве новых санкций, направленных против отдельных лиц и организаций по всему миру, с целью дальнейшей маргинализации России на фоне ее продолжающегося конфликта с Украиной.

Во вторник Госдепартамент и Казначейство США объявили, что они выявили более 250 юридических и физических лиц в таких странах, как Турция, Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Этот шаг является частью борьбы с уклонением от санкций, закупками оружия и такими отраслями, как энергетика и горнодобывающая промышленность.

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Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что, хотя Кремль постепенно превращает Россию в военную экономику, экономика Путина не может полагаться исключительно на внутреннее производство.

Она добавила, что нынешние санкции направлены на усиление давления на поставщиков и сети третьих стран, которые предоставляют России ресурсы, в которых она срочно нуждается для расширения и поддержания своей военно-промышленной базы.

Министерство финансов США сообщило, что последний раунд санкций направлен против тех, кто занимается закупками оружия для России, включая четыре организации и девять частных лиц в Китае, России, Гонконге и Пакистане.

Санкции также направлены против тех, кто связан с энергетическим сектором России, жизненно важным источником дохода для Кремля. Сюда входят компании, участвующие в строительстве крупного завода по переработке природного газа на северо-западе России, которым будет управлять "Газпром".

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Это заявление совпало с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, округ Колумбия, в попытке получить дополнительную военную помощь от США. Это происходит в то время, когда консервативные законодатели ставят под сомнение продолжение поддержки со стороны США.