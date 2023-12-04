США провоцирует Китай своими выходками

Китайские военные сообщили о несанкционированном вторжении американского военно-морского судна в воды вблизи Второй отмели Томаса, места в Южно-Китайском море, которое в настоящее время является предметом территориального спора между Китаем и Филиппинами.

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В ответ на операцию USS Gabrielle Giffords были развернуты военно-морские силы Китая для наблюдения за действиями корабля, как заявили на Южном театре Народно-освободительной армии. 7-й флот ВМС США уточнил, что корабль выполнял обычные операции в международных водах в соответствии с международным правом.

В последнее время произошло несколько столкновений между китайскими и филиппинскими военно-морскими судами и судами береговой охраны в районе отмели на островах Спратли. Это связано с усилиями Китая помешать Филиппинам пополнить запасы и отремонтировать списанный военный корабль, который был намеренно поставлен на мель в 1999 году, чтобы функционировать в качестве военного форпоста.

Учитывая неравенство в военной мощи между Китаем и Филиппинами, последние обратились за помощью к Соединенным Штатам в своих многочисленных территориальных спорах с Китаем в Южно-Китайском море. Ранее в этом году президент Фердинанд Маркос-младший согласился на увеличение военного присутствия США в стране и инициировал совместное с Соединенными Штатами морское и воздушное патрулирование.

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Китай обвинил США во вмешательстве в регионы, находящиеся далеко от его юрисдикции, и повторил свое заявление о том, что США нагнетают региональную напряженность, особенно после плавания американского военного корабля "Гиффордс" вблизи Второй отмели Томаса. USS Giffords - это прибрежный боевой корабль, специально разработанный для операций в прибрежных районах.