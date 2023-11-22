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Filcenberg
США рассматривает возможность переименования йеменских хуситов в "террористическую" группу
Белый дом рассматривает возможность вновь признать йеменских повстанцев хуситов террористической группой после захвата корабля

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Сообщается, что Белый дом рассматривает возможность переквалификации йеменских повстанцев-хуситов в "террористическую" группировку. Это следует за недавним захватом судна в международных водах, актом, который Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов, назвал "пиратством". Кирби также обвинил хуситов в нападениях на мирных жителей.

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В 2021 году администрация президента США Джо Байдена официально исключила хуситов из списка "иностранных террористических организаций" и "специально обозначенных глобальных террористов", отменив решение, принятое бывшим президентом Дональдом Трампом. ООН и различные группы по оказанию помощи ранее критиковали эти обозначения, утверждая, что они препятствуют доставке помощи в Йемен.

Хуситы, поддерживаемая Ираном группировка, контролирующая значительную часть Северного Йемена и столицу Сану, недавно предприняли нападения на Израиль, включая ракетные удары и удары беспилотников, и пригрозили захватить израильские суда в Красном море.

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В воскресенье силы хуситов совершили налет на корабль под названием "Galaxy Leader". Генерал хуситов Али Аль-Мошки позже заявил по телевидению, что "израильские корабли являются законными целями для нас где угодно". Судном управляет японская компания, связанная с израильским бизнесменом Абрахамом "Рами" Унгаром.

#сша #йемен #хусит
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