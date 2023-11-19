WhatsApp решила порадовать своих пользователей

В сентябре Meta объявила о своем намерении интегрировать чат-бота, управляемого искусственным интеллектом в WhatsApp, разработка, которая больше не является конфиденциальной. Недавно WABetaInfo обнаружил новую функцию в WhatsApp: удобно расположенную кнопку, которая запускает чат с искусственным интеллектом одним щелчком.

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Эта кнопка расположена на вкладке "Чаты", расположенной над зеленым значком, который инициирует новый чат. Ранее функция чата с искусственным интеллектом была менее доступна и скрывалась в списке контактов пользователя. Ожидается, что внедрение этого яркого, разноцветного ярлыка повысит вовлеченность пользователей в функцию чата с искусственным интеллектом.

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После активации ярлык инициирует разговор с чат-ботом с искусственным интеллектом, который запрограммирован на общение, персонализированные советы и увлекательное взаимодействие. В настоящее время эта функция находится на стадии предварительного просмотра, и получить к ней доступ можно, загрузив последнюю бета-версию WhatsApp из магазина Google Play. Как отмечает AndroidPolice, несмотря на статус бета-версии, ожидается, что функция чат-бота с искусственным интеллектом будет выпущена на стабильном канале в ближайшем будущем.