реклама
OpenAI, создатель ChatGPT, запускает платформу, которая позволяет создавать индивидуальные версии ChatGPT для конкретных приложений без необходимости в навыках программирования. Это произошло почти через год после первоначального выпуска ChatGPT.
реклама
Компания планирует сделать эти индивидуальные GPT доступными через GPT Store, хотя подробности о дизайне и работе магазина в настоящее время ограничены. OpenAI намерена выплачивать компенсацию создателям в зависимости от использования их GPT. Эти GPT будут доступны подписчикам ChatGPT Plus и корпоративным клиентам OpenAI, которые смогут создавать GPT для внутреннего использования своими сотрудниками.
Платформа предоставляет интерфейс, который позволяет создателям управлять тем, как GPT взаимодействует с пользователями. Каждому GPT может быть предоставлен доступ к веб-браузеру, DALL-E и инструменту интерпретатора кода OpenAI. Интерфейс builder также включает раздел “Знания” для загрузки пользовательских данных. Кроме того, OpenAI представляет функцию под названием Actions, которая позволяет GPTS подключаться к внешним сервисам для доступа к данным.
С внедрением пользовательских GPT OpenAI теперь конкурирует с другими платформами AI-ботов, такими как Character. Искусственный интеллект и Мета. В отличие от своих конкурентов, которые фокусируются на создании ботов, имитирующих поведение человека, платформа OpenAI в большей степени ориентирована на полезность. Однако компания не запрещает создавать GPT с человекоподобными персонажами.