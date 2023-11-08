Компания выпускает платформу для создания пользовательских версий ChatGPT для конкретных случаев использования без необходимости кодирования.

OpenAI, создатель ChatGPT, запускает платформу, которая позволяет создавать индивидуальные версии ChatGPT для конкретных приложений без необходимости в навыках программирования. Это произошло почти через год после первоначального выпуска ChatGPT.

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Компания планирует сделать эти индивидуальные GPT доступными через GPT Store, хотя подробности о дизайне и работе магазина в настоящее время ограничены. OpenAI намерена выплачивать компенсацию создателям в зависимости от использования их GPT. Эти GPT будут доступны подписчикам ChatGPT Plus и корпоративным клиентам OpenAI, которые смогут создавать GPT для внутреннего использования своими сотрудниками.

Платформа предоставляет интерфейс, который позволяет создателям управлять тем, как GPT взаимодействует с пользователями. Каждому GPT может быть предоставлен доступ к веб-браузеру, DALL-E и инструменту интерпретатора кода OpenAI. Интерфейс builder также включает раздел “Знания” для загрузки пользовательских данных. Кроме того, OpenAI представляет функцию под названием Actions, которая позволяет GPTS подключаться к внешним сервисам для доступа к данным.

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С внедрением пользовательских GPT OpenAI теперь конкурирует с другими платформами AI-ботов, такими как Character. Искусственный интеллект и Мета. В отличие от своих конкурентов, которые фокусируются на создании ботов, имитирующих поведение человека, платформа OpenAI в большей степени ориентирована на полезность. Однако компания не запрещает создавать GPT с человекоподобными персонажами.