Стрелки часов Судного дня

Юлий Роберт Оппенгеймер, признанный отец атомной бомбы и руководитель Манхэттенского проекта, оставил наследие, актуальное и в XXI веке. В ядерный век, к созданию которого он приложил руку, на Земле проживает около 8 миллиардов человек. Законодатели всего мира по-прежнему сталкиваются с теми же моральными и политическими сложностями, что и Оппенгеймер, а именно: как справляться с рисками, которые влечёт за собой оружие массового уничтожения. К этой универсальной угрозе не следует относиться легкомысленно. На самом деле, сегодня мир ближе к ядерной катастрофе, чем когда-либо со времён разгара Холодной войны. Стрелки часов Судного дня остановились на отметке 90 секунд до полуночи, что является самым близким к глобальной катастрофе уровнем за всю историю.

реклама





В этом виноваты не только Россия, но и другие страны. Китай активно наращивает свой ядерный арсенал, Северная Корея проводит секретные испытания, Пакистан, обладающий ядерным оружием, разрушается изнутри, Индия продолжает наращивать ядерное вооружение, а Иран стоит на пороге создания ядерного оружия. Более того, потенциально дестабилизирующее новые технологии, такие как искусственный интеллект, подняли риски до пугающих новых высот. Ядерный горизонт никогда прежде не был столь мрачным. Угроза ядерных катастроф реально звучит заявление, что ядерное оружие должно быть уничтожено до того, как оно уничтожит нас.

Первые испытания

С момента взрыва первой атомной бомбы в 1945 году ядерное оружие претерпело серьёзные изменения. Многие из них - к худшему. Полезность нагрузки стала больше и смертоноснее, стоимость обслуживания увеличилась, инфраструктура пришла в упадок, а выработка политики стала более безрассудной. По данным Пентагона, примерно половине ядерной инфраструктуры Америки более 40-100 лет, причём около четверти по сути относится к самому проекту Манхэттен.

реклама





Ядерным державам лишь по чистой случайности раз за разом удавалось избежать катастроф. Во время Холодной войны спутники раннего предупреждения выходили из строя, орбитальные ракеты-носители ошибочно принимались за ядерные ракетные удары, а военные учения - за настоящую мобилизацию. Технические неполадки приводили к приведению в боеготовность в режиме реального времени. Реальное ядерное оружие было случайно транспортировано авиарейсом нац. США. На самом деле однажды в Северной Америке потерпел крушение самолёт, перевозивший водородную бомбу. К счастью, защитный механизм предотвратил детонацию.

Дело в том, что учёт ядерных вооружений неточен. Тот факт, что мир так долго продержался без ядерной катастрофы, отчасти объясняется чистой удачей. Но удача не может длиться вечно. С 1940-х годов ядерное оружие распространилось и стало более разрушительным. Россия утверждает, что две её межконтинентальные баллистические ракеты Сармат способны полностью уничтожить восточное побережье США. Между тем подводная лодка типа Огайо американского производства обладает достаточной огневой мощью, чтобы одним залпом стереть с лица земли более десятка российских городов. Имеющаяся сегодня ядерная угроза является самой ужасающей в мировой истории.

Ещё хуже то, что политики фактически вовлечены в гонку вооружений. Соединенные Штаты планируют потратить до полутора триллионов долларов на модернизацию своего ядерного арсенала путём перестройки каждого элемента ядерной триады и вспомогательной инфраструктуры. Через 30 лет Америка будет использовать новые парки межконтинентальных баллистических ракет, бомбардировщиков-невидимок с ядерными боеголовками и атомных подводных лодок.



Модернизация ядерного арсенала США разделила американскую политику на два лагеря. Одни, под влиянием движения Оппенгеймера за контроль над вооружениями, считают, что ядерную триаду следует сдерживать, поскольку она порождает соблазн ядерного уничтожения. Другие утверждают, что США должны активизироваться и перестать закрывать глаза на российское оружие.

Однако ожидать полной ликвидации ядерного оружия во времена нарастающего геополитического конфликта нереально с политической точки зрения. На самом деле, учитывая то, как развиваются события, все больше стран стремятся присоединиться к ядерному клубу, а действующие ядерные державы ищут способы увеличить свои запасы.

Общее количество бомб в мире

реклама





Сегодня в мире насчитывается примерно 12,5 тысяч ядерных боеголовок, причем около 90 процентов из них принадлежат России и США. Почти 4 тысячи из этих боеголовок развернуты в состоянии боеготовности, и примерно 2 тысячи находится в опасно высокой степени готовности к запуску в течение нескольких минут в ответ на предполагаемую атаку.

Китай планирует наверстать упущенное. Он накопил более 400 боеголовок в разы быстрее, чем подобные силы формировали Соединённые Штаты. Теперь китайские власти рассчитывают в ближайшие годы утроить ядерный арсенал. К 2035 году Китай может иметь полторы тысячи ядерных боеголовок, готовых к запуску.

За время СВО в Украине мир сильно изменился. Прорисовываются линии противостояния. Путин отказался от последнего оставшегося договора о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией, срок действия которого истекает в 2026 году. Дипломатическое взаимодействие полностью провалилось. Угроза ядерной катастрофы возросла настолько, что Бюллетень учёных-атомщиков перевел стрелки часов Судного дня на 90 секунд до полуночи, максимально близко с момента их появления в 1947 году.

Ядерный зонтик США

реклама





Почему же страны прибегают к ядерному оружию, если риски так высоки? Причина абсолютно банальна. Когда одна страна обладает ядерным оружием, другие стремятся срочно его получить. По общему признанию, стратегические выгоды перевешивают риски. Ядерное оружие сдерживает масштабное нападение с применением обычных вооружений между крупными державами. Так было раньше и это продолжается сейчас. Обладать ядерным оружием хотят не только Россия и Америка. На ядерной зонтик США в целях сдерживания полагаются около 40 стран. Устранение этих бомб может дестабилизировать ситуацию и фактически привести к дальнейшему распространению ядерного оружия.

Но до тех пор, пока где-либо остается какое-либо ядерное оружие, очень велика вероятность, что однажды оно будет применено. Если не преднамеренно, то из-за человеческой ошибки, системного сбоя, просчета или неверной оценки.

После взрыва ядерной бомбы температура подскакивает до тысяч, а затем миллионов градусов Цельсия. Жар от взрыва превращается в раскаленную плазму, а в ходе реакции излучается энергия в виде мягких рентгеновских лучей, поджигающих частицы воздуха. Визуально процесс выглядит как образование ядерного огненного шара.

Даже с помощью современных суперкомпьютеров трудно предугадать, что произойдет после появления облака в форме гриба. Не существует точного способа оценить последствия. Считается, что после ядерного конфликта планета останется бесплодной. Облака дыма накроют оба полушария и вероятно заслонят солнце. При определенном количестве дыма температура упадет ниже нуля, явление называемое ядерной зимой. Пораженные участки станут затемненными, сухими и холодными. Посевы и скот погибнут, а производство продовольствия сократится на 90 процентов. Независимо от того, сколько людей погибнет в результате ядерных взрывов.



Ядерное оружие представляет собой серьёзную угрозу для всего человечества. В случае его применения может произойти ядерная зима, которая приведёт к гибели миллионов людей и разрушению инфраструктуры.

Заключение

После окончания Холодной войны количество ядерных боеголовок резко сократилось, но дальнейшее разоружение является сложной задачей. Две трети стран-членов ООН поддерживают договор о запрещении ядерного оружия, принятый в 2017 году, однако страны, обладающие ядерным оружием, и почти все их союзники выступают решительно против любого разоружения. Многосторонние переговоры по ядерному разоружению, проводимые под эгидой ООН, за последние десятилетия не продвинулись ни на шаг.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

© Photos: (Все кадры взяты из канала YouTube: The Curiuos)В настоящее время мир находится под угрозой ядерной зимы. Правительства не откажутся от ядерных боеголовок добровольно, поскольку недоверие между ними слишком велико. Проблема, коренящаяся в реальной политике, нуждается в реальном политическом решении.