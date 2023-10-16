МИД Китая сообщает что Израиль выходит за рамки самообороны и заинтересованность Китая в урегулировании конфликта

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что реакция Израиля на недавнее вторжение ХАМАС выходит за рамки самообороны, о чем сообщило официальное информационное агентство Китая. Во время беседы с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом Ван выразил глубокую заинтересованность Китая в урегулировании конфликта и решении проблем палестинского населения.

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Китайский министр иностранных дел Ван И заявил, что Китай поддерживает интенсивные контакты со всеми сторонами конфликта между Израилем и Палестиной, чтобы добиться прекращения огня и боевых действий. Он также подчеркнул, что неотложной задачей является обеспечение безопасности гражданских лиц, открытие гуманитарных коридоров для оказания помощи как можно скорее и защита основных потребностей людей в Газе.

До вторжения ХАМАСА и последующего военного ответа Израиля были признаки потенциальной нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, вызванной общей враждебностью по отношению к Ирану. Однако недавние события нарушили эту траекторию.

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Китай, традиционно не являющийся крупным игроком на Ближнем Востоке, все чаще проявляет свой интерес к этому региону. В отчете о китайско-саудовской беседе подчеркивается стремление Китая усилить свое влияние на Ближнем Востоке. Агентство Синьхуа также сообщило о разговоре между Вангом и госсекретарем Энтони Блинкеном, в ходе которого обсуждался продолжающийся конфликт. Это говорит о том, что Китай позиционирует себя так, чтобы играть более активную роль в решении ближневосточных проблем.