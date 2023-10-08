Россия поставила ядерное топливо для первого энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш. Станция будет вырабатывать 2400 МВт электроэнергии

Атомная электростанция Руппур в Бангладеш получила первую партию ядерного топлива из России. Завод строится российской государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом".

Когда два реактора электростанции будут полностью запущены, она будет вырабатывать 2400 МВт электроэнергии и обеспечивать электроэнергией около 15 миллионов домохозяйств. Ожидается, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2024 году.

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Россия оказывает помощь Бангладеш на протяжении всего жизненного цикла ядерного проекта, включая поставку ядерного топлива, техническое обслуживание станции и обращение с ядерными отходами, а также обучение специалистов для атомной промышленности Бангладеш. Более 1000 граждан Бангладеш прошли обучение по надзору за основными технологическими процессами на заводе.

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Бангладеш выразила благодарность России за ее помощь в строительстве завода. Россия профинансировала строительство за счет кредита в размере 11,38 миллиарда долларов, который должен быть погашен в течение двух десятилетий, начиная с 2027 года. На стройплощадке работают более 4000 граждан России.