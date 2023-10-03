Раскол между Оттавой и Нью-Дели углубляется из-за убийства канадского сепаратиста-сикха

Индия потребовала от Канады сократить численность своего дипломатического представительства в Индии до 21 человека.

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Это требование стало ответом на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что Индия, возможно, причастна к убийству канадского сикха Хардепа Сингха Ниджара.

Нью-Дели ранее заявлял, что хочет "паритета" в количестве и ранге дипломатов, которых каждая страна направляет в другую.

В настоящее время в канадской высшей комиссии в Нью-Дели работает 62 дипломата, что значительно больше, чем в индийской миссии в Оттаве.

Требование Индии о сокращении численности дипломатического представительства Канады является серьезной эскалацией дипломатического кризиса между двумя странами.

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Это также усложняет ситуацию для Трюдо, который сталкивается с давлением со стороны канадцев, требующих от него действий, и западных союзников, желающих укрепить отношения с Индией для противодействия Китаю.