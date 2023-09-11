Директор Моссада выразил обеспокоенность по поводу продажи Россией Ирану передового вооружения и предупредил о возможных последствиях.

Выступая на ежегодной конференции Института контртеррористической политики (ICT) при Университете Райхмана в Герцлии, директор "Моссада" Дэвид Барни выразил обеспокоенность Израиля по поводу продажи Россией современного вооружения Ирану.

Барни сообщил, что Иран первоначально планировал предоставить России ракеты как малой, так и большой дальности в дополнение к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), которые он поставил для российского СВО в Украину. К счастью, эти планы были сорваны. Барни заявил: "У них есть намерения продать другое оружие, которые также будут пресечены. Наша озабоченность заключается в возможности того, что Россия может передать Ирану в обмен современное вооружение, что может представлять значительную угрозу нашему миру и, возможно, самому нашему существованию в этом регионе".

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Кроме того, Барни подчеркнул, что Моссад вместе со своими союзниками в международном разведывательном сообществе за последний год успешно предотвратил 27 нападений на еврейские и израильские объекты за рубежом. Он отметил, что захваченные лица и конфискованное оружие были связаны с четкими целями, охватывающими различные регионы по всему миру, включая Европу, Африку, Дальний Восток и Южную Америку. Барни подчеркнул, что все эти попытки были организованы и направлялись Ираном.



В заключение Барни подчеркнул необходимость иного подхода к Ирану, заявив: "Пришло время привлечь Иран к ответственности иным образом. Любой вред, причиненный израильтянам и евреям, будь то через посредников или контрабанду иранского оружия в Израиль, приведет к действиям против самих иранцев, от оперативников наземного уровня до высокопоставленных чиновников. Я серьезно. Эти последствия будут налагаться глубоко внутри Ирана, даже в самом сердце Тегерана". Барни выступил с этим предупреждением в качестве сурового послания для сдерживания любых потенциальных угроз, исходящих от Ирана.