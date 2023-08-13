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Плотина «Три Ущелья»

На представленном спутниковом снимке можно наблюдать плотину Три Ущелья, расположенную в провинции Хубэй, Китай. Эта плотина находится на реке Янцзы и имеет высоту более 100 метров и длину около двух километров. Она образует водохранилище площадью 1000 квадратных километров и объемом около 40 кубических километров. Являясь самым крупнейшим гидроэнергетическим проектом в мире, она обеспечивает электроэнергией около 20 миллионов человек и играет важную роль в преодолении засух и наводнений в бассейне реки Янцзы.

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© Photo: Желтым кругом отмечена плотина Три Ущелья

© Photo: Caspian Report: Китайская плотина Три Ущелья является самым большим в мире

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Тем не менее начиная с 1990-х годов из-за статуса стратегического объекта инфраструктуры, плотина стала объектом внимания в гипотетических военных стратегиях, связанных с Тайванем. Некоторые стратегии предполагают возможность нападения на плотину, что могло бы нанести значительный ущерб как военным, так и промышленным объектам, а также вызвать наводнения в городах, таких как Нанкин, Шанхай и Ухань.

Стоит отметить, что такие сценарии не являются официальной политикой, но могут быть рассмотрены в контексте возможных геополитических конфликтов. Тем не менее большинство аналитиков считает масштабное вторжение и апокалиптические последствия этой стратегии маловероятными.

Ракетный обстрел плотины

Исторически, после провозглашения Китайской Народной Республики в 1949 году, осталась нерешенная территориальная проблема между Китаем и Тайванем. В последние годы эта тема вновь стала актуальной в мире после стремления Китая к укреплению своей геополитической позиции. В то время как Китай поддерживает идею "единого целого Китая", Тайвань настаивает на своей независимости и самоуправлении.

В контексте рассматриваемой дипломатической обстановки и статуса Тайваня, вопрос о возможном приобретении и разработке ядерного оружия как средства сдерживания представляет сложную проблему. Данное действие может интерпретироваться как попытка сепаратизма, что в свою очередь может быть воспринято как военное действие со стороны Пекина.

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Важно отметить, что в настоящее время обоснование этических аспектов данной идеи вызывает сомнения, а также сравнимо с другими военными вопросами, исход в которых часто остается неопределенным. Таким образом, мы переходим к обсуждению одного из стратегических планов, который имеет потенциал для разрушительных последствий в современном мире – а именно, подрыв плотины Три Ущелья.

Гипотетически, атака на данную плотину может способствовать стремлению Тайваня к достижению своих сдерживающих целей без применения ядерного оружия. Подобный план нацелен на достижение максимальных результатов при минимальных затратах, создавая предпосылки для взаимного гарантированного уничтожения с использованием конвенциональных средств.

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Следует подчеркнуть, что разрушение плотины Три Ущелья повлечет за собой выброс огромного объема воды из ее водохранилища, что приведет к наводнениям в низовьях реки Янцзы. Это может вызвать серьезный ущерб населенным пунктам, включая такие крупные города, как Ухань, Нанкин и Шанхай. Данная атака также может нанести серьезный урон промышленной базе в этом регионе, а также значительной части производства риса, влияя на миллионы жителей Китая.



Тем не менее, стоит отметить, что разрушение плотины Три Ущелья также может повлечь разрушение большей части воздушно-десантной дивизии Народно-освободительной армии Китая. Однако необходимо понимать, что подобная атака также может спровоцировать ядерный ответ Пекина. По своей сути, истинной целью данного плана является создание угрозы взаимного гарантированного уничтожения, несмотря на практическое воплощение плана.

Отмечается, что для успешной реализации подобного плана необходимы соответствующие средства для нанесения удара и передачи сигнала Пекину относительно реальности возможностей его выполнения. Однако стоит учитывать, что географическое расстояние между Тайванем и плотиной Три Ущелья составляет около 1200 километров, что делает данную цель труднодоступной для большинства конвенциональных систем.

С учетом активизации военных действий и усилий Тайваня в развитии своих ракетных программ, включая ракету "Hsiung Feng II" с ожидаемой дальностью 2000 километров, можно говорить о потенциальных возможностях для достижения данной цели. Однако стоит признать, что эффективность такой атаки зависит от множества факторов, включая возможное противодействие со стороны китайской стороны.

Гравитационные плотины

Гравитационные плотины представляют собой значимые инженерные сооружения, способные эффективно распределять энергию по всей их структуре. В случае гипотетической атаки на плотину Три Ущелья, с учетом ее сегментированной структуры, нанесение повреждений одной части необязательно приведет к разрушению всей конструкции. Хотя большинство исследований указывает на возможность сокрушительного воздействия традиционных видов вооружений на гравитационную плотину, существует потенциал для необходимости использования специализированных средств, таких как противобункерные крылатые ракеты.

Необходимо учитывать также ПВО Китая, которое размещается вблизи плотины и включает в себя многочисленные ракеты земля-воздух и противолодочные ракеты. Эти системы образуют охраняемую зону вокруг плотины и ее периферийных сооружений. Возможно, что эффективность данных средств обороны может быть уменьшена в контексте сверхзвуковых ракет, таких как "Юнь".

Примечательно, что Пекин может предпринять меры предупреждения, в том числе и осушение ущелья перед атакой на Тайвань. Однако такое предварительное осушение, помимо вопросов оперативности, также может дать Тайбэю стратегическое преимущество, указывая на намерения противника и нарушая речную торговлю в нижнем течении Янцзы.

Прорыв плотины Китая в 1938 году

Важно отметить, что угроза разрушения плотины Три Ущелья может иметь разнообразные последствия. Прошлый опыт в истории, связанный с подобными действиями, показывает, что подобные события могут иметь негативные социальные и геополитические последствия. Взрыв плотины, аналогичный случаю на реке Хуанхэ в 1938 году, привел к гибели множества людей и навлек на себя негативные социальные и политические последствия.

© Photo: прорыв плотины привёл к смерти около 500.000 китайских жителей от наводнения, голода и болезней

(Кадры взяты из канала "The Curious")

Отмечается, что распространение угрозы разрушения гравитационной плотины подрывает дипломатическую стратегию Тайваня. В соответствии с международным правом атаки на водные гражданские инфраструктуры рассматриваются как военное преступление, что может отразиться на международной репутации страны.

Разрушения плотины представляет собой сложный и многогранный вопрос

Интересно, что возможность удара по плотине Три Ущелья также может повлиять на действия в других областях. Это может оказать влияние на внутренние и внешние действия Тайваня, включая возможное участие в переговорах.

Как итог, анализируя сложившуюся ситуацию, стоит отметить, что угроза разрушения плотины Три Ущелья представляет собой сложный и многогранный вопрос. Подобные сценарии имеют потенциал оказать далеко идущее воздействие, и их анализ должен учитывать множество факторов, включая социальные, геополитические и оперативные аспекты.