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Китай предупреждает о вспышках заболеваний от наводнения

Местные власти сообщают о вспышках болезней вызванных мертвыми животными, вредителями и насекомыми.
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Китай предупредил о вспышках болезней сельскохозяйственных культур и животных, вызванных отходом паводковых вод из сельских районов на севере, в то время как некоторые города изо всех сил пытались восстановить запасы питьевой воды после сильнейшего наводнения за шесть десятилетий, в результате которого пострадало более 100 человек.

На прошлой неделе на провинцию Хэбэй, которая граничит со столицей Пекином, обрушилось более чем годовое количество осадков, вызванных штормами, последовавшими за тайфуном «Доксури», что сказалось на осенних посевах и повредило сельскохозяйственную технику.

Это связано с сообщением пекинской ежедневной газеты о том, что по состоянию на 8 августа в столице в результате сильных наводнений погибло 33 человека. Восемнадцать человек числятся пропавшими без вести, сообщила газета в среду.

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© Photo: полностью разрушенная сельскохозяинственная сфера

Министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь заявил, что местные власти должны активизировать меры по предотвращению и контролю крупных вспышек заболеваний, вызванных мертвыми животными, вредителями и насекомыми. Он сделал эти комментарии после инспекции пострадавших районов во вторник.

В некоторых сельских районах, а также в городах Хэбэй, таких как Шицзячжуан, были прекращены поставки чистой воды, где в результате наводнения были разрушены водопроводные трубы и колодцы, что затронуло десятки тысяч человек.

Министерство водных ресурсов объявило чрезвычайные меры реагирования для быстрого восстановления запасов питьевой воды, включая создание пунктов снабжения и отправку грузовиков с водой.

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