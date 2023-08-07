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Поединок Маск Vs Цукерберг будет транслирован в прямом эфире в X
Президент UFC, Дэйн Уайт, подтвердил, что ведутся переговоры с Маском и Цукербергом о возможной организации их предстоящего поединка. Сообщается, что событие будет иметь выставочный характер и состоится в Лас-Вегасе

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Цукерберг отметил, что предложил Маску провести поединок 26 августа, однако не получил от него подтверждения о принятии этого предложения. Со своей стороны, Маск объявил о том, что схватка с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире на X. Все полученные денежные средства будут направлены на гуманитарную помощь ветеранам.

Недавно Илон Маск заявил о своей готовности провести поединок с Марком Цукербергом в октагоне. Впоследствии Цукерберг в своем Instagram-аккаунте запросил от Маска точное местоположение. Оба миллиардера рассматривают возможность организации боя в итальянском Колизее.

Маск, которому также принадлежит SpaceX, ранее признавался, что не занимается регулярно, хотя в пятницу написал в твиттере, что ранее тренировался: занимался дзюдо, киокушинкай (полный контакт), участвовал в уличных боях без правил.

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Цукерберг более года занимался бразильским джиу-джитсу, боевым искусством самообороны и даже выиграл любительский турнир.

Президент UFC, Дэйна Уайт, подтвердил, что ведутся переговоры с Маском и Цукербергом о возможной организации их предстоящего поединка. Оба бизнесмена серьезно настроены на предстоящий бой, отметил Дэйн Уайт. Планируется, что событие будет иметь выставочный характер и состоится в Лас-Вегасе. При этом оно не будет подвергаться контролю со стороны атлетической комиссии. 

Ирландский боец смешанных единоборств и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор Макгрегор, высказал мнение, что бой между Маском и Цукербергом следует провести под эгидой UFC.

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#илон маск #марк цукерберг #ufc #поединок
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