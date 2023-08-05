На встрече в Абудже, столице Нигерии, министры обороны стран ЭКОВАС разработали план возможной военной операции в Нигере. Это связано с ситуацией в стране, где хунта захватила власть и отступается от требования возвратить свергнутому президенту Мохамеду Базуму его полномочия. Крайний срок для освобождения президента установлен ЭКОВАС - до воскресенья.

Планируемая военная интервенция будет решением глав государств и не будет раскрываться перед участниками переворота в Нигере, подчеркнул комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса.



США также приняли меры в отношении Нигера, временно приостановив часть программ помощи, как заявил госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу вечером.

Французское Министерство иностранных дел выразило серьезное беспокойство по поводу ухудшения условий содержания президента Базума. По официальной информации ведомства, он остается в плену, лишен доступа не только к электроэнергии, но и к нормальной связи через свои телефоны.