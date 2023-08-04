Мохамед Базум лидер Нигера, в этой чрезвычайной ситуации, обратился к правительству США и мировому сообществу с призывом поддержать восстановление конституционного порядка.





Президент Нигера Мохамед Базум. Фото: Pius Utomi Ekpei/AFP via Getty Images

Базум предупредил о возможных разрушительных последствиях, которые могут затронуть не только Нигер, но и регион за пределами его границ. Он выразил благодарность за поддержку в этот сложный период и заверил, что народ Нигера останется признателен за помощь.

В ответ на переворот, организации, такие как США, Франция, ЕС, Африканский союз и ЭКОВАС, осудили события. Однако Мали и Буркина-Фасо поддержали новый статус-кво и предостерегли от иностранного вмешательства, рассматривая его как потенциальное объявление войны.

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26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против Базума, которого схватили и отстранили от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал сместивших президента бойцов. Новым возглашенным лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.