Президент Нигера обратился за поддержкой к Соединенным Штатам и всемирному сообществу
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Мохамед Базум лидер Нигера, в этой чрезвычайной ситуации, обратился к правительству США и мировому сообществу с призывом поддержать восстановление конституционного порядка.
Президент Нигера Мохамед Базум. Фото: Pius Utomi Ekpei/AFP via Getty Images
Базум предупредил о возможных разрушительных последствиях, которые могут затронуть не только Нигер, но и регион за пределами его границ. Он выразил благодарность за поддержку в этот сложный период и заверил, что народ Нигера останется признателен за помощь.
В ответ на переворот, организации, такие как США, Франция, ЕС, Африканский союз и ЭКОВАС, осудили события. Однако Мали и Буркина-Фасо поддержали новый статус-кво и предостерегли от иностранного вмешательства, рассматривая его как потенциальное объявление войны.
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26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против Базума, которого схватили и отстранили от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал сместивших президента бойцов. Новым возглашенным лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.
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