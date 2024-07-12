Это может привести к потере 20 спутников Starlink

Прервалась впечатляющая безаварийная серия полетов ракеты-носителя (РН) Falcon 9 компании SpaceX. Это произошло 11 июля 2024 года. РН с 20 спутниками Starlink стартовала в 22:35 по восточному времени с Космической военной базы Ванденберг в Калифорнии. 13 из них были предназначены для прямого подключения немодифицированных смартфонов.

Поначалу события развивались строго по плану полета. Вторая ступень с полезной нагрузкой (ПН) вышла на переходную орбиту. При этом первая ступень благополучно вернулась на Землю и совершила мягкую посадку. Однако уже во время первого включения двигателя второй ступени было заметно нетипичное образование льда на крышке вокруг двигателя Merlin. Этот явление никогда прежде не фиксировалось при подобных запусках ракеты. Пока сложно сказать, повлияло ли это на дальнейшие события.

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Предполагалось, что спустя 52 минуты и 20 секунд после старта должно произойти еще одно короткое включение двигателя второй ступени для того, чтобы сформировать круговую орбиту и начать последующее развертывание спутников Starlink.





Скриншот трансляции запуска Falcon 9, состоявшегося 11 июля. На изображении справа видно нетипичное нарастание льда на двигателе второй ступени. Источник: веб-трансляция SpaceX

Но компания SpaceX не подтвердила ни одну из этих контрольных точек.

«Перезапуск верхней ступени для повышения перигея привел к отказу двигателя по неизвестным на данный момент причинам. Спутники Starlink были развернуты, но перигей может быть слишком низким для того, чтобы поднять орбиту. Узнаем больше через несколько часов »,

— сообщил в социальной сети Х генеральный директор SpaceX Илон Маск, спустя два часа после старта.

По мнению специалистов, начальная переходная орбита имеет высоту 138 километров в перигее и 295 километров в апогее. И пока нет официальной информации о том, как на эти параметры повлияло включение двигателя (если оно вообще состоялось). От этого зависит, смогут ли спутники избежать быстрого сгорания в атмосфере нашей планеты. При высоте в перигее 138 километров они практически обречены на скоропостижную гибель.

Этот инцидент стал первым серьезным отказом для ракеты-носителя Falcon 9, начиная с сентября 2016 года. Тогда во время предстартовых тестов случился взрыв на стартовой площадке, что привело к уничтожению ракеты и ее полезной нагрузки (спутника связи). А последнее летное происшествие произошло и того раньше - в июне 2015 года. Верхняя ступень попросту разрушилась при запуске грузового космического корабля Dragon.

Следует отметить, что это был 19-й пуск ракеты, и с тех пор длилась впечатляющая безаварийная серия. Нынешний запуск был уже 354-м для ракеты Falcon 9, кроме того за это время состоялось также 10 успешных стартов более тяжелой версии этого носителя Falcon Heavy. Поэтому случившийся отказ вряд ли способен нанести какой-то репутационный ущерб ракете, но при этом может серьезно скорректировать планы многих игроков космического рынка.

Дело в том, что глобальная космическая индустрия довольно сильно "подсела" на Falcon 9 в качестве средства доступа в космос. Приемлемая цена, высокая надежность и частота запусков вкупе с проблемами в разработке других ракет-носителей обусловили ситуацию, когда широкий круг стран и компаний используют именно Falcon 9 для запуска своих космических аппаратов. Это относится как к коммерческим компаниям, так и к правительственным организациям США и Европы.

Скорее всего будет скорректирована и программа пилотируемых космических полетов. Через пару недель РН Falcon 9 должна была отправить в космос частную миссию астронавтов Polaris Dawn, а в середине августа — еще один корабль Crew Dragon в рамках миссии Crew-9 на Международную космическую станцию (МКС). Нынешний сбой случился очень некстати с учетом того, что на станции "застрял" экипаж космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing. Специалисты никак не могут разобраться с проблемами, возникшими в его двигательной установке, и корабль Crew Dragon рассматривался как один из наиболее вероятных вариантов для эвакуации "застрявшего" на орбите экипажа. Однако в сложившейся ситуации полеты Crew Dragon тоже могут быть приостановлены.