Корабль USDV должен будет состыковаться с МКС и с помощью своих двигателей осуществить набор маневров, которые обеспечат контролируемое сведение станции с орбиты и ее вход в атмосферу.

Определилась компания, которая займется разработкой и последующим производством космического корабля, предназначенного для сведения с орбиты и выполнения заключительных этапов спуска Международной космической станции (МКС).

Вид на Международную космическую станцию с космического корабля Crew Dragon. Фото: НАСА.

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26 июня НАСА объявило о заключении контракта с компанией SpaceX на сумму до 843 миллионов долларов, предполагающего разработку корабля USDV. Контракт на запуск будет заключен позже. О своем намерении создать такой аппарат Агентство заявляло более года назад. Космический корабль должен будет состыковаться с МКС и с помощью своих двигателей осуществить набор маневров, которые обеспечат контролируемое сведение станции с орбиты и ее вход в атмосферу. Это должно произойти над безлюдной частью Тихого океана.

Важной особенностью контракта является тот факт, что данный корабль будет являться собственностью НАСА и эксплуатироваться Агентством, а не покупаться как услуга, как это происходит с доставкой грузов и экипажей на МКС.

Пока ни NASA, ни SpaceX не обнародовали никаких деталей об особенностях конструкции корабля, включая даже его изображение. Тем не менее специалисты предполагают, что USDV будет использовать в качестве прототипа космический корабль Dragon, применяющийся в настоящее время для перевозки грузов и экипажа.

Также Агентство обнародовало официальный документ, в котором были изложены различные варианты утилизации МКС, например, расстыковка станции на орбите и последующее возвращение на Землю или повторное использование на орбите отдельных частей, а также перевод станции на более высокую орбиту. Эти варианты были отклонены по техническим причинам. Передача МКС в управление коммерческому оператору также неосуществима, поскольку ее модули принадлежат нескольким различным странам. В итоге НАСА пришло к выводу, что оптимальным вариантом является управляемый сход с орбиты.

В официальном документе говорится, что

«снятие с орбиты космической станции в конце ее срока службы является самым безопасным и единственным жизнеспособным методом вывода из эксплуатации этого исторического символа науки, технологий и сотрудничества»

Сведение Международной космической станции с орбиты намечено приблизительно на 2030 год, но контракт предусматривает возможность хранения USDV на Земле до середины 2030-х годов, в случае, если НАСА и другие партнеры по МКС решат продлить срок службы станции.

«Если к 2030 году не будет коммерческих направлений LEO, готовых удовлетворить текущие потребности NASA в LEO, возможно продление операций [срока службы] космической станции. Если по какой-либо причине операции будут продлены после 2030 года, USDV может оставаться на земле в ожидании окончательного решения о сходе с орбиты »,

— говорится в документе.



