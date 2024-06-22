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scvitaly
Возвращение космического корабля Starliner снова отложено
Точные сроки не называются, но эксперты полагают, что это может произойти не ранее 4 июля

НАСА и компания Boeing в очередной (уже четвертый) раз отложили возвращение на Землю космического корабля CST-100 Starliner с Международной космической станции (МКС). Причина прежняя - проблемы в работе двигательной системы.

Космический корабль Boeing CST-100 Starliner, пристыкованный к Международной космической станции во время пилотируемого испытательного полета. Источник: НАСА

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Согласно первоначальным планам Starliner должен был приземлиться еще 14 июня после 8-мидневного пребывания на МКС. Однако этот срок сначала был сдвинут на 18-е, потом на 22-е, а затем на 26-е июня. И вот новая задержка. В заявлении, обнародованном поздно вечером 21 июня, Агентство сообщило, что больше не планирует посадку корабля на 26 июня.

Примечательно, что в отличие от трех предшествующих задержек, в этот раз НАСА не назвало новую дату приземления Starliner, ограничившись заявлением об «оценке будущих возможностей возвращения» космического корабля после запланированного на 2 июля выхода астронавтов в открытый космос.

Стоит отметить, что официальные лица НАСА и компании Boeing прежде были уверены в том, что космический корабль будет готов к возвращению 26-го июня, поскольку проведенные испытания подтвердили, что все двигатели системы управления реакцией, кроме одного, работают нормально, а утечки гелия в двигательной установке сократились.

«Нам очень нравится возможность 26-го числа, потому что это прекрасная возможность попасть в космическую гавань Уайт-Сэндс»,

 — заявил Стив Стич, менеджер программы коммерческих экипажей НАСА, на брифинге 18 июня.

Но, как видим, этим планам не суждено было сбыться. Теперь НАСА планирует провести дополнительную проверку Starliner перед возвращением на Землю. Это обусловлено продолжительностью миссии, которая с учетом последней задержки составит около месяца вместо восьми дней. Напомним, что на брифинге, состоявшемся сразу после стыковки 6 июня, Стич заявил, что космический корабль может оставаться на станции в течение 45 дней.

Любопытный момент. В последнем заявлении НАСА не говорится о том, что Starliner может оставаться на станции в течение длительного времени, а лишь о том, что у экипажа «не ограничено время, чтобы покинуть станцию, поскольку на орбите достаточно припасов». Таким образом, можно предположить, что НАСА не исключает отказ от использования Starliner для возвращения астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс на Землю. В этом случае им придется задержаться на МКС до прибытия другого корабля.

Но пока НАСА и компания Boeing пытаются делать хорошую мину при плохой игре, заявляя, что случившаяся задержка - "прекрасная возможность собрать больше информации и провести дополнительные испытания". Примерно в таком духе высказался Марк Наппи, вице-президент Boeing и менеджер программы коммерческих экипажей.

Будем следить за развитием событий.

#космос #наса #мкс #boeing #starliner #боинг
Источник: spacenews.com
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