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Китай успешно посадил космический зонд «Чанъэ-6» на обратную сторону Луны
Если всё пойдет по плану, то «Чанъэ-6» впервые в истории доставит на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны

Пока инженеры компании Боинг вот уже почти месяц безуспешно пытаются отправить в космос первую пилотируемую миссию корабля «Старлайнер», китайские специалисты без особой шумихи в средствах массовой информации добиваются реальных прорывов в развитии космонавтики.

По информации из официальных китайских источников, автоматическая лунная станция «Чанъэ-6» 2 июня в 6:23 утра по пекинскому времени совершила успешную посадку в кратере Аполлона, расположенном на обратной стороне нашего естественного спутника. 

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«Аппарат успешно приземлился в заранее выбранном районе»,

- сообщило китайское космическое агентство.

Изображение китайского лунного корабля «Чанъэ-6» на обратной стороне Луны после приземления 2 июня 2024 года.(Изображение предоставлено: CCTV)

Таким образом, на счету Китайского национального космического управления (CNSA) теперь две успешных посадки на обратной стороне Луны. Ранее это удалось осуществить станции «Чанъэ-4», доставившей на Серебряный глобус в январе 2019 года луноход. Стоит отметить, что ни одна другая страна пока не смогла добиться подобного результата.

И миссия «Чанъэ-6» имеет все шансы войти в историю мировой космонавтики как первый аппарат, доставивший на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Ученые всего мира с нетерпением ждут этого, поскольку полны желания сравнить новый материал с пробами, полученными на видимой стороне. Напомню, что таких проб было уже 10. Это 6 миссий "Аполлонов", начиная с "Аполлон-11" и заканчивая "Аполлон-17" (за исключением неудачного ""Аполлон-13"), 3 советских лунных станции "Луна" под номерами16, 20 и 24, и китайская «Чанъэ-5».

Ученые надеются подробно исследовать возвращенный материал, чтобы получить представление об истории и эволюции Луны, и понять, чем обратная сторона Луны отличается от обращенной к  Земле. Например, темные вулканические моря, которые обычны на ближней стороне, очень редки на дальней. Причины этого пока непонятны.

«Чанъэ-6», отправившаяся в космос 3 мая, прибыла на лунную орбиту спустя примерно четыре дня после старта. Несколько последующих недель аппарат потратил на тщательное изучение будущего места посадки и ожидая благоприятных условий освещенности на будущем месте работы.

После благополучного приземления следующие несколько дней посадочный модуль проведет, изучая окрестности и собирая около 2 килограммов лунной грунта и камней. Некоторые из этих образцов будут взяты с поверхности, а некоторые будут добыты с глубины до 2 метров при помощи буровой установки.

Далее эти образцы при помощи небольшой ракеты будут отправлены на лунную орбиту, где состыкуются с орбитальным аппаратом «Чанъэ-6». После этого предстоит обратный путь на Землю и посадка на нее. По планам это должно произойти 25 июня.


Схема, показывающая различные этапы миссии по возврату лунных образцов «Чанъэ-6».(Изображение предоставлено: CNSA)

Кроме своей главной цели - доставки образцов на Землю - «Чанъэ-6» также несет на борту крошечный луноход и многочисленные научные приборы.

Связь с аппаратом, который находится на невидимой с Земли стороне Луны, помогает поддерживать новейший китайский лунный спутник-ретранслятор под названием «Цюэцяо-2», запущенный в марте 2024 года. Этот же спутник будет обеспечивать связью и ряд последующих китайских лунных миссий. Таких, как, например, «Чанъэ-7» запуск которой запланирован на 2026 год. Миссия предназначена для оценки ресурсного потенциала южного полярного региона Луны, который, как полагают, содержит большие запасы водяного льда. И «Чанъэ-8», которая стартует спустя еще два года и протестирует технологии использования этих ресурсов на месте — например, построит конструкцию из лунного грунта и камня.

Если всё пойдет согласно намеченному плану, то к 2030 году Китай планирует начать пилотируемые полеты на Луну. А к 2035-му начать строительство Международной лунной исследовательской станции (ILRS) в кооперации с Россией, Беларусью, Пакистаном и рядом других стран и организаций.

#китай #космос #луна #чанъэ-6 #возврат образцов с луны
Источник: space.com
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