Те из читателей, кто интересуется космонавтикой, сейчас с интересом следят за миссией Национального космического управления Китая «Чанъэ-6», которая в настоящий момент достигла орбиты Луны и готовится к посадке на ее обратную сторону. Более подробно об этой миссии можно прочитать здесь. Если коротко, то главная цель «Чанъэ-6» - первая в истории человечества доставка образцов грунта с невидимой стороны Серебряного глобуса. Собственно говоря, сама по себе доставка образцов с Луны не является чем-то из ряда вон выходящим. Ранее это неоднократно делали экипажи "Аполлонов" и советские автоматические межпланетные станции (АМС) "Луна", а также китайский аппарат «Чанъэ-5». Но все эти миссии проходили на хорошо знакомой нам видимой стороне Луны. А вот ее обратная сторона во многом остается «terra incognita», и Китай имеет хорошие шансы оставить за собой первенство в этой гонке. Тем более, что ему уже удалось доставить туда свой луноход во время миссии «Чанъэ-4».

Однако лунные амбиции Китая этим отнюдь не ограничиваются. Уже в 2026 году к нашему естественному спутнику должна отправиться миссия «Чанъэ-7», которая попытается совершить посадку на освещенном краю кратера Шеклтон неподалеку от Южного полюса Луны. Это одно из немногих мест в данном районе, где периоды освещенности продолжительнее обычного.

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Изображение кратера Шеклтон, полученное командами Lunar Reconnaissance Orbiter Camera и ShadowCam

Район кратера Шеклтон представляет огромный интерес в качестве потенциального места для будущей лунной станции, поскольку, с одной стороны, может обеспечить хорошие условия освещенности, а с другой, находится поблизости от постоянно затененных областей, в которых могут находиться летучие вещества, такие как водяной лед. Более продолжительная освещенность позволит эффективнее снабжать будущую станцию электрической энергией, получаемой от солнечных панелей, а обнаружение запасов льда значительно упростит снабжение колонии водой, кислородом и ракетным топливом.

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Вполне возможно, что не только китайцы проявляют интерес к данному месту. Некоторые эксперты полагают, что именно в этом районе находится и предполагаемое место посадки пилотируемой миссии НАСА «Артемида-3». В таком случае мы можем стать свидетелями своеобразной гонки двух супердержав, которые постараются первыми застолбить перспективный участок. На мой взгляд, в этом соревновании выше шансы у Китайской народной республики, поскольку официально озвученные сроки, как правило, соблюдаются. Чего не скажешь о НАСА. Миссия «Артемида-3», изначально запланированная на 2024 год, сначала сдвинулась на 2025-й, а затем и на конец (не ранее сентября) 2026-го. И, скорее всего, это не последний перенос сроков. Слишком много самых разнообразных проблем остаются по-прежнему нерешенными. Справедливости ради стоит отметить, что и масштаб задач китайской и американской миссий несопоставим. Безусловно, пилотируемая миссия на порядок сложнее автоматической, а потому и вероятность задержек и переносов тоже выше.

Цели, стоящие непосредственно перед миссией «Чанъэ-7» достаточно скромны. Ее основная задача — получение данных для будущих исследований Луны и для потенциального использования лунных ресурсов. Но при этом миссия является одним из краеугольных камней для планов Китая по созданию международной лунной базы в 2030-х годах. Именно на основании информации, полученной «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8», запуск которой запланирован на 2028 год, предполагается составить базовую схему Международной лунной исследовательской станции (ILRS).

Миссия «Чанъэ-7» будет многомодульной. В ее состав войдут орбитальный и посадочный аппараты, луноход и небольшой летающий зонд. Им предстоит исследовать окружающую среду и ресурсы южного полюса Луны при поддержке спутника-ретранслятора «Queqiao-2», который в данное время уже находится на окололунной орбите и обеспечивает связью миссию «Чанъэ-6». Таким образом, Китай уже положил начало созданию инфраструктуры для обеспечения своих планов по освоению Луны.

В состав научной аппаратуры миссии «Чанъэ-7» войдут сейсмометр, георадар, магнитометр, спектрометры и многое другое. Получение сейсмических данных из района Южного полюса, помимо сугубо научного, представляет интерес с точки зрения проектирования зданий и сооружений будущей лунной станции. Судя по имеющейся информации, некоторые подходы к строительству могут быть опробованы уже ходе следующей миссии «Чанъэ-8». Предполагается, что в ее составе будет 3D-принтер, способный создавать постройки из лунных материалов. Это так называемое «использование местных ресурсов», которое играет ключевую роль в планах создания любой внеземной базы.

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Но вернемся к миссии «Чанъэ-7». Летающий мини-зонд, входящий в ее состав, будет оснащен анализатором молекул воды в лунной почве (LSWMA). Он предназначен для сбора данных о молекулах воды и изотопах водорода в указанном месте. Зонд взлетит в месте посадки и направится к постоянно затененным участкам кратера. Там с помощью специального бурового инструмента будет получена проба лунного грунта и проведен ее спектральный анализ, по результатам которого станет ясно, присутствуют ли в нем вода, аммиак и другие летучие вещества.

Лунный нейтронный гамма-спектрометр (LNGS), находящийся на борту орбитального аппарата, призван определить распределение и источник лунного водяного льда в районе южного полюса Луны и в постоянно затененных областях.

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