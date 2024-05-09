Согласно обновленным планам самолеты VMS Eve будут выполнять до 125 полетов в год (примерно 3 рейса в неделю). Произойдет это после ввода в эксплуатацию в 2026 году космических самолетов Delta

Компания Virgin Galactic объявила, что планирует выполнять на своих существующих «материнских» самолетах, несущих новые суборбитальные космические самолеты класса «Дельта», больше рейсов, чем предполагалось ранее. Это позволит отсрочить создание нового самолета-носителя и одновременно продолжать юридический спор с Boeing.

Суборбитальный космический самолет VSS Unity, закрепленный на самолете-носителе VMS Eve. Фото: Virgin Galactic

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В сообщении о прибылях и убытках от 7 мая руководство Virgin Galactic заявило, что согласно обновленным планам самолеты VMS Eve будут выполнять до 125 полетов в год (примерно 3 рейса в неделю). Произойдет это после того, как в 2026 году будут введены в коммерческую эксплуатацию новые космические самолеты Delta - преемники ныне существующего VSS Unity. Планируется, что таких аппаратов будет два.

Новая заявленная частота полетов на 50% выше, чем прогнозировалось ранее. Это позволит компании перевозить 750 клиентов в год и получать годовой доход в размере 450 миллионов долларов США при средней цене билета в 600 000 долларов США.

Майкл Колглейзер, исполнительный директор Virgin Galactic, считает, что:

«Третий рейс в неделю окажется очень полезным для нашей бизнес-модели, когда мы возобновим коммерческое обслуживание. С запуском только наших первых двух кораблей Delta мы рассчитываем вести надежный и значимый бизнес с положительным операционным денежным потоком»

Именно этого "третьего рейса" компании и не хватало, чтобы убыточный бизнес начал приносить прибыль. Компания проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что Eve сможет совершать три полета в неделю. Для этого пришлось разработать «целевой план технического обслуживания и график операций», базирующийся на опыте эксплуатации самолета-носителя совместно с VSS Unity.

Отказ от разработки в ближайшее время нового носителя является частью стратегии Virgin Galactic, нацеленной на жесткую экономию имеющихся денежных средств и сосредоточение внимания на разработке космических самолетов класса «Дельта». Еще одним шагом в рамках данной стратегии является сокращение штата компании, прошедшее в ноябре 2023 года.

Впрочем, многие эксперты выражают сомнение в том, что новая экономическая модель, озвученная Virgin, сработает. Да, у компании на сегодняшний день уже есть более 700 клиентов, ждущих своей очереди на полет, но дело в том, что большинство из них забронировали свои места много лет назад, когда цены были значительно ниже. Соответственно, годовой доход в размере $450 миллионов может быть достигнут лишь спустя примерно 12 месяцев после начала эксплуатации новых кораблей «Дельта». То есть, примерно в 2028 году. Кроме того, пока нет четкого понимания спроса на данную услугу при условии цены в 600 000 долларов. Безусловно, какое-то количество клиентов найдется и за такие деньги, так например, предстоящий рейс Galactic 07 компании VSS Unity доставит на границу космоса четырех человек при средней цене места более 800 000 долларов. Но вот удастся ли компании обеспечить полную загрузку на 125 полетов в год - это большой вопрос.

Дополнительные проблемы Virgin Galactic создает и юридический конфликт с Boeing. Точнее, с ее дочерней компанией Aurora Flight Sciences, которая в 2022 году взялась за создание нового самолета-носителя для Virgin . Тогда планировалось, что первый экземпляр поступит в эксплуатацию уже в 2025 году. Однако спустя всего лишь один год сотрудничество прекратилось и начался конфликт. В марте 2024-го Boeing подала в суд на Virgin Galactic, утверждая, что последняя не оплатила счета за выполненную работу на сумму 26,4 миллиона долларов, и, кроме того, незаконно присвоила интеллектуальную собственность. В свою очередь Virgin подала встречный иск, указывая, что Boeing выполнила «некачественную и неполную» работу по контракту.

Хотя руководство Virgin Galactic и утверждает, что проблемы с Boeing никак не повлияют на планы компании, в этом есть определенные сомнения. Юристы в США обходятся недешево, да и найти, в случае проигрыша в суде, 26 миллионов долларов для компании и без того погрязшей в убытках будет непросто.



