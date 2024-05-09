Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
scvitaly
Virgin Galactic планирует увеличить частоту полетов с помощью космических самолетов "Дельта"
Согласно обновленным планам самолеты VMS Eve будут выполнять до 125 полетов в год (примерно 3 рейса в неделю). Произойдет это после ввода в эксплуатацию в 2026 году космических самолетов Delta

Компания Virgin Galactic объявила, что планирует выполнять на своих существующих «материнских» самолетах, несущих новые суборбитальные космические самолеты класса «Дельта», больше рейсов, чем предполагалось ранее. Это позволит отсрочить создание нового самолета-носителя и одновременно продолжать юридический спор с Boeing.

Суборбитальный космический самолет VSS Unity, закрепленный на самолете-носителе VMS Eve. Фото: Virgin Galactic

реклама

В сообщении о прибылях и убытках от 7 мая руководство Virgin Galactic заявило, что согласно обновленным планам самолеты VMS Eve будут выполнять до 125 полетов в год (примерно 3 рейса в неделю). Произойдет это после того, как в 2026 году будут введены в коммерческую эксплуатацию новые космические самолеты Delta - преемники ныне существующего VSS Unity. Планируется, что таких аппаратов будет два.

Новая заявленная частота полетов на 50% выше, чем прогнозировалось ранее. Это позволит компании перевозить 750 клиентов в год и получать годовой доход в размере 450 миллионов долларов США при средней цене билета в 600 000 долларов США.

Майкл Колглейзер, исполнительный директор Virgin Galactic, считает, что:

«Третий рейс в неделю окажется очень полезным для нашей бизнес-модели, когда мы возобновим коммерческое обслуживание. С запуском только наших первых двух кораблей Delta мы рассчитываем вести надежный и значимый бизнес с положительным операционным денежным потоком»

Именно этого "третьего рейса" компании и не хватало, чтобы убыточный бизнес начал приносить прибыль. Компания проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что Eve сможет совершать три полета в неделю. Для этого пришлось разработать «целевой план технического обслуживания и график операций», базирующийся на опыте эксплуатации самолета-носителя совместно с VSS Unity. 

Отказ от разработки в ближайшее время нового носителя является частью стратегии Virgin Galactic, нацеленной на жесткую экономию имеющихся денежных средств и сосредоточение внимания на разработке космических самолетов класса «Дельта». Еще одним шагом в рамках данной стратегии является сокращение штата компании, прошедшее в ноябре 2023 года.

Впрочем, многие эксперты выражают сомнение в том, что новая экономическая модель, озвученная Virgin, сработает. Да, у компании на сегодняшний день уже есть более 700 клиентов, ждущих своей очереди на полет, но дело в том, что большинство из них забронировали свои места много лет назад, когда цены были значительно ниже. Соответственно, годовой доход в размере $450 миллионов может быть достигнут лишь спустя примерно 12 месяцев после начала эксплуатации новых кораблей «Дельта». То есть, примерно в 2028 году. Кроме того, пока нет четкого понимания спроса на данную услугу при условии цены в 600 000 долларов. Безусловно, какое-то количество клиентов найдется и за такие деньги, так например, предстоящий рейс Galactic 07 компании VSS Unity доставит на границу космоса четырех человек при средней цене места более 800 000 долларов. Но вот удастся ли компании обеспечить полную загрузку на 125 полетов в год - это большой вопрос.

Дополнительные проблемы Virgin Galactic создает и юридический конфликт с Boeing. Точнее, с ее дочерней компанией Aurora Flight Sciences, которая в 2022 году взялась за создание нового самолета-носителя для Virgin . Тогда планировалось, что первый экземпляр поступит в эксплуатацию уже в 2025 году. Однако спустя всего лишь один год сотрудничество прекратилось и начался конфликт. В марте 2024-го Boeing подала в суд на Virgin Galactic, утверждая, что последняя не оплатила счета за выполненную работу на сумму 26,4 миллиона долларов, и, кроме того, незаконно присвоила интеллектуальную собственность. В свою очередь Virgin подала встречный иск, указывая, что Boeing выполнила «некачественную и неполную» работу по контракту.

Хотя руководство Virgin Galactic и утверждает, что проблемы с Boeing никак не повлияют на планы компании, в этом есть определенные сомнения. Юристы в США обходятся недешево, да и найти, в случае проигрыша в суде, 26 миллионов долларов для компании и без того погрязшей в убытках будет непросто.


#космос #boeing #virgin galactic #космический туризм #vss unity
Источник: spacenews.com
+
Написать комментарий (0)
Китай успешно запустил первую ракету-носитель «Чанчжэн-6C»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Фермеры Германии жалуются на украинцев, которые не хотят собирать клубнику даже за деньги
6
Крамп: F-16 нужно будет сильно постараться, чтобы приблизиться к истребителям ВКС РФ
10
Defence24: США решили продемонстрировать России способность "закрыть" Балтийское море
2
Российские учёные представили новый композитный материал с уникальными свойствами
+
Эксперты ВСУ: Разведывательные дроны ВС РФ "безразличны" к РЭБ, залетая в тыл достаточно далеко
+
Добыча Bitcoin перестала приносить прибыль – майнеры начали отключать старое оборудование
3
«Ситилинк» уволил сотни IT-специалистов и намерена закрыть 100 торговых точек по всей России
12
QuakeCon 2024 пройдёт с 8 по 11 августа — ждём анонса Quake 6 и нового Doom
+
Смартфон Moto X50 Ultra в Китае получит до 18 ГБ памяти
1
Сэм Альтман заявил, что следующая версия ChatGPT будет «знать о вас абсолютно все»
6
В топе 10 самых продаваемых мобильных телефонов в 1 квартале 2024 года доминируют iPhone и Galaxy
+
Warhammer наяву: танки «Царь-мангал» с массивной защитой от дронов всё чаще встречаются в зоне СВО
1
Правительство США выделило 285 миллионов долларов на создание "цифровых двойников"
+
Коллекционеры сражаются за редкий экземпляр приставки SNES, цена лота превышает 3.5 млн рублей
+
В ВСУ приходится вводить в бой Abrams, отведенные ранее в тыл из-за высоких потерь и снова терять их
+
Apple представила новую магнитную клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro
+
Первой видеокартой из линейки RTX 50 Blackwell станет RTX 5080 — она должна поступить в продажу до конца года
+
ВС России нанесли мощный комбинированный удар по энергетическим объектам западной Украины
+
Самым продаваемым Android-смартфоном года стал Samsung Galaxy S24 Ultra
+
Microsoft может внедрить в свой браузер Edge функцию, вынуждающую пользователей покупать Windows 11
1

Популярные статьи

Почему разгон процессоров сдулся 15 лет назад, а достичь 10 ГГц даже под азотом никогда не удастся
36
7 самых лучших и выгодных связок процессора и видеокарты для игровых компьютеров в мае 2024 года
23
ТОП-9 процессоров AMD для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
53
Почему разработка софта для Linux это выброшенные ресурсы, или как я подбирал ядро для Chimbalix
96
Dungeons of Sundaria - еще одна action RPG от небольшого разработчика игр
+
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл
66
NYT: Си Цзиньпин рассерженно отреагировал в ответ на просьбу Макрона оказать давление на Россию
23
История о том, как ПК-геймеры победили корпорацию Sony
25
Диванный оверклокинг с картинками и советами для начинающих энтузиастов разгона процессоров
24
Китай построил для Пакистана ДЭПЛ Hangor, а Индия ответила противолодочным оружием нового поколения
3

Сейчас обсуждают

Eppius
16:17
Скорее бы уж.
В России может начаться массовый выпуск наземных штурмовых роботов
tihonov.67
16:17
болтун находка для шпиона .... ха-ха-ха
El Mundo: Украина создала целую сеть скрытых заводов
Zhuge Liang
16:16
например, потому что их нет?)))
El Mundo: Украина создала целую сеть скрытых заводов
Eppius
16:15
Экономика Евросоюза в ближайшее время рухнет а США ждет дефолт совсем скоро. Нато безусловно развалится в течении этого года.
Nintendo Switch 2 может получить 12 ГБ оперативной памяти
OL K
16:14
надо как поляки заставлять их , по полю ходит надсмотрщик с плеткой, этот скот только силу понимает
Фермеры Германии жалуются на украинцев, которые не хотят собирать клубнику даже за деньги
Alex Z
16:13
ну расскажи нам правду клоун рагуль
Фермеры Германии жалуются на украинцев, которые не хотят собирать клубнику даже за деньги
Дмитрий Федорович
16:12
Оверклокерские версии??? Да в последней серии топы даже в штатном режиме не могут корректно работать, так как с завода идут разогнанные в усмерть. Кто то додумается еще такое пробовать гнать???
Стали известны предварительные характеристики и модельный ряд Intel Core Ultra 200
daimos
16:10
Какая, однако, интересная у человека жизнь...Ну любовь к садомазо можно проследить по другим статьям и темам, но симбиоз с любовью к люсе даже вот трудно представляю... Этакое извращение, возведенное ...
Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
boo4a
16:09
Почему обзорщики такие тупые? 4090 для теста им не нравится, ведь бомжи же на вуду сидят - только оно может дать самую объективную картину тестирования топового камня - никаких границ для ваших желани...
Core i9-14900K vs Core i3-14100F – выбираем оптимальный игровой процессор для разумного геймера
ЧatoБoт
16:08
Диэлектрификация как часть декоммунизации Некроины, ведь скакуасам в схронах будет достаточно керосинки або лучины.
В результате ударов ВС РФ на Украине из эксплуатации выведены две гидроэлектростанции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем