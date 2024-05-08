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scvitaly
Rocket Lab переносит дебют своей ракеты-носителя Neutron на середину 2025 года
По словам исполнительного директора компании Питера Бека, это не связано с конкретными техническими трудностями. "Просто как-то всё навалилось..."

Компания Rocket Lab 6 мая сообщила о завершении работ над своим новым двигателем «Архимед» и переходу к его испытаниям, которые пройдут на стенде в Космическом центре Стеннис в Миссисипи. На первом этапе тестирования этого двигателя, работающего на метане и жидком кислороде, будет проведен «ряд активаций систем двигателя». И лишь затем состоятся статические огневые тесты.

Компания Rocket Lab собрала первый двигатель «Архимед» для своей ракеты «Нейтрон» и приступила к его испытаниям

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В этой связи некоторое недоумение вызывает тот факт, что теперь Rocket Lab отказывается от своих планов, которые предполагали, что первый полет новой ракеты-носителя (РН) Neutron состоится уже в конце нынешнего 2024 года. Буквально совсем недавно - в февральском отчете о прибылях и убытках - компания указывала именно такой график. Однако теперь, объявляя об испытаниях «Архимеда», Rocket Lab сообщила, что прогнозирует первый запуск ракеты не ранее середины 2025 года.

Питер Бек, исполнительный директор компании, в своем сообщении 6 мая заявил, что задержка не вызвана какой-либо конкретной технической проблемой с двигателем или ракетой. 

«Мы не упирались в стену и не должны были решать что-то серьезное технически. Просто куча всего, что как бы складывается», 

— сказал он.

При этом, по его мнению, даже новый график является графиком «зеленого света», который не включает в себя значительных запасов по времени на случай, если что-то пойдет не так, как планировалось.

Впрочем, многие эксперты в этой области уже давно выражали скептицизм по поводу озвученных ранее планов Rocket Lab по срокам первого запуска Neutron. Основная причина то, что компания еще лишь только приступила к испытаниям двигателя Archimedes. Как показывает опыт, этот процесс вполне может затянуться на несколько лет, отодвигая дату первого полета.

Кроме технических проблем могут вмешаться и финансовые сложности. Адам Спайс, финансовый директор Rocket Lab, заявил, что компания по-прежнему планирует потратить от 250 до 300 миллионов долларов на разработку Neutron.

Выручка компании в первом квартале 2024 года составила 92,8 миллиона долларов США, что на 69% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Но при этом чистый убыток составил 44,3 миллиона долларов США, что лишь немного лучше, чем чистый убыток в 45,6 млн долларов США, зафиксированный годом ранее.

Основным источником дохода Rocket Lab являются запуски полезной нагрузки клиентов при помощи ракеты Electron. Ранее планировалось, что в 2024 году состоится 22 запуска этой РН, включая два суборбитальных старта под названием HASTE. Однако теперь Бек заявил, что, скорее всего, компания не сможет выполнить все 22 проекта из-за задержек со стороны клиентов.

#космос #ракета-носитель #rocket lab #neutron #питер бек
Источник: spacenews.com
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