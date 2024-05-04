3 мая Китай запустил миссию «Чанъэ-6», которая совершит посадку на обратной стороне Луны, соберет образцы грунта и вернет их на Землю. Такого пока не делал никто в мире

Мы как-то привыкли, что основные достижения в космонавтике связаны с двумя сверхдержавами: СССР и США. Однако в последние годы на этом поле появился новый амбициозный игрок - Китайская народная республика. Именно ее аппарат «Чанъэ-4» в 2019 году впервые в истории совершил посадку на обратной стороне Луны.

И вот сейчас китайцы готовы совершить новый прорыв в космонавтике. В пятницу, 3 мая, Китай отправил к естественному спутнику Земли свою новую миссию «Чанъэ-6», перед которой стоит весьма амбициозная цель: первой в мире собрать образцы с обратной стороны Луны и доставить их на нашу планету.

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Старт миссии «Чанъэ-6» на ракете «Великий поход 5», 3 мая 2024 года. Фото: Framegrab/Youtube/CCTV+

Масса аппарата «Чанъэ-6» при отлете с околоземной орбиты составляет 8200 килограмм. По сути, он состоит из нескольких частей: орбитального модуля, обеспечивающего доставку миссии на лунную орбиту, посадочного аппарата, который совершит приземление на Луне и соберет образцы, и возвращаемой капсулы, призванной вернуть их на Землю. Собственно говоря, «Чанъэ-6» представляет собой доработанный резервный аппарат миссии «Чанъэ-5», которая вернула с Луны около 2 килограммов образцов в 2020 году.

В то же время при подготовке полета широко использовался и опыт миссии «Чанъэ-4», в ходе которой на обратной стороне Луны в 2019 году работали китайский посадочный модуль и луноход.

Общая продолжительность миссии «Чанъэ-6» составляет 53 дня. В случае ее успешного завершения наши представления об эволюции Земли и Луны, а также ранней истории Солнечной системы могут существенно измениться, поскольку обратная сторона Луны гораздо менее изучена, чем хорошо нам всем знакомая видимая ее часть.

Планируется, что посадочный модуль совершит посадку в кратере Аполлона, который находится в гигантском древнем ударном бассейне на обратной стороне Луны. Ученые полагают, что там они смогут найти ключи ко многим загадкам Луны. Однако работа аппарата на обратной (иногда ее еще называют "темной", что в корне неверно) стороне Луны сильно осложняется отсутствием прямой видимости с Земли, что значительно затрудняет управление им. Именно поэтому в марте 2024 года Китай вывел на специализированную лунную орбиту спутник-ретранслятор «Queqiao-2», который будет поддерживать связь между Землей и «Чанъэ-6». Стоит отметить, что в последующем этот ретранслятор планируется использовать и для поддержки других лунных миссий.

После посадки спускаемый аппарат должен собрать около 2-х килограммов образцов. Для этого он оснащен специальным буром, способным достичь глубины до двух метров, и ковшом. Полученные образцы будут помещены в мини-ракету, которая отправит их на лунную орбиту и обеспечит стыковку с орбитальным модулем.

Далее произойдет еще одна "перегрузка". На этот раз, в возвращаемую капсулу, которая доставит образцы на Землю. Она отделится от орбитального аппарата при приближении к Земле и войдет в атмосферу планеты, чтобы... снова ее покинуть. На самом деле никакого противоречия тут нет. Просто таким образом будет замедлена скорость капсулы перед последующим повторным вхождением в атмосферу Земли. Этот способ позволяет "сэкономить" на массе теплозащиты, а, как известно, в космосе каждый грамм на особом счету.

Однако Китай не планирует ограничиваться лишь доставкой образцов с обратной стороны Луны. Его лунная программа весьма обширна и амбициозна. На ближайшие годы запланированы две миссии на южный полюс Луны. Это «Чанъэ-7», намеченная на 2026-й год, и «Чанъэ-8», которая может состояться примерно в 2028-м году.

Ну а венцом этих усилий должны стать пилотируемая лунная миссия (примерно в 2030 году) и создание Международной лунной исследовательской станции (ILRS).

Кроме того, опыт миссии «Чанъэ-6» планируется использовать в миссии по сбору и возврату образцов с Марса, которую Китай намерен запустить примерно в 2030 году.

Вот и судите, кто сейчас "номер 1" в космосе"...