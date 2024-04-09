Причиной стал сбой в системе наддува бака окислителя центрального блока

Первый старт ракеты-носителя (РН) "Ангара-А5" с космодрома Восточный, намеченный на 9 апреля 2024 года не состоялся. За 2 минуты до намеченного срока автоматика остановила предстартовый отсчет. Как позже заявил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов причиной стал сбой в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты-носителя.

Запланированный на 9 апреля пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный перенесен на 10 апреля по техническим причинам

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Теперь согласно техническому регламенту предстоит слить из баков горючее и окислитель после чего специалисты попробуют устранить выявленную неисправность. Если это удастся сделать в короткие сроки, то повторная попытка запуска может состояться уже 10 апреля.

Напомним, что "Ангара-А5" - это российская ракета-носитель тяжелого класса, разрабатываемая в качестве замены советской РН "Протон". Свой первый испытательный полет она совершила десять лет назад, в далеком 2014 году с космодрома Плесецк, однако так до сих пор не вышла из стадии летных испытаний.

Изначально планировалось, что семейство ракет "Ангара", куда входили легкая "Ангара-1", средняя "Ангара-3" и тяжелая "Ангара-5", заменит практически все ракеты-носители, разработанные еще в советское время. Однако на сегодняшний день в строй вступила лишь "легкая" модификация этой ракеты. "Ангара-1", которая совершила уже 3 полета, в том числе 2 "боевых", то есть с реальной полезной нагрузкой.

"Ангара-5" также выполнила уже 3 полета, но все они проходили по программе летных испытаний и не предполагали доставку на орбиту действующих спутников. Четвертый полет, который должен был состояться 9 апреля, тоже является испытательным.

Что касается проекта "Ангары-3", то он постоянно находится в "подвешенном" состоянии. Дело в том, в Самаре активно разрабатывается РН "Союз-5", имеющая близкие характеристики, и, по всей видимости, решено сделать ставку именно на нее на фоне не слишком впечатляющих результатов "Ангары".



