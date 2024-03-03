Индия планирует запустить беспилотную орбитальную испытательную миссию «Гаганьян» в июле 2024 года, полет с экипажем — в 2025 году

Кажется совсем недавно Индии удалось оставить заметный след в истории космонавтики, сумев стать четвертой страной, осуществившей мягкую посадку на Луну автоматического аппарата. При этом первой, сделавшей это в районе южного полюса.

Но индийцы отнюдь не намерены останавливаться на этом. Теперь в их ближайших планах значится национальная пилотируемая программа. То есть отправка людей в космос на собственном корабле, запускаемом собственной ракетой-носителем (РН) с собственного космодрома.

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И 2024 год должен стать определяющим в ее реализации, поскольку уже в июле этого года Индия планирует провести первый беспилотный орбитальный испытательный полет в рамках своей программы «Гаганьян». Именно на это время намечена миссия G1 - первое испытание модуля экипажа «Гаганьян» в космосе. На борту корабля будет находиться человекоподобный робот Вьоммитра. В ходе испытаний будет протестирована работа модуля на орбите высотой 400 километров, орбитальное маневрирование, а также спуск с орбиты.

Всего же перед полноценным пилотируемым полетом предполагается осуществить три испытательных беспилотных миссии. Второй испытательный полет, G2, намечен на конец 2024 года. Третий испытательный полет G3 и полноценная пилотируемая миссия H1 Gaganyaan состоятся в 2025 году. Естественно, при условии, что всё пойдет по плану.

В октябре 2023 года Индийская организация космических исследований (ISRO) уже выполнила успешные испытания системы аварийного спасения экипажа.

Испытания системы аварийного спасения экипажа 21 октября 2023 г. Фото: ISRO.

По информации руководителя ISRO С. Соманата, во время миссии H1 на борту будет находиться экипаж из одного или двух гагонавтов (астронавтов), хотя корабль предназначен для полета до трех человек.

Таким образом, Индия имеет все шансы стать четвертой страной в мире, располагающей суверенными возможностями для осуществления пилотируемых космических полетов после Советского Союза/России, США и Китая.

В последние месяцы страна сделала достоянием общественности свои амбициозные космические планы. Так, например, уже в 2024 году предполагается резко увеличить количество запусков ракет-носителей. К 2035 году Индия планирует создать национальную космическую станцию, а к 2040 году отправить гагонавтов на Луну.