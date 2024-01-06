Это очередной успех страны, активно развивающей свою космическую программу

Индийская солнечная обсерватория Адитья-L1 достигла своей целевой орбиты вокруг точки Лагранжа L1 системы Солнце-Земли, находящейся на расстоянии около полутора миллионов километров от Земли.

Аппарат вышел на заданную орбиту 6 января приблизительно в 12:30 по UTC после очередного включения своей двигательной установки.

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Запуск солнечной обсерватории Адитья-L1 на PSLV с космодрома Сатиш Дхаван 2 сентября 2023 года. Фото: ISRO

Это первая для Индии специальная миссия по изучению Солнца. Гало-орбита аппарата вокруг точки Лагранжа L1 позволит ему вести непрерывное наблюдение за нашим светилом.

Научные цели включают изучение нагрева короны, ускорения солнечного ветра, корональных выбросов массы, динамики солнечной атмосферы и температурной анизотропии. Номинальный срок службы космического корабля составляет пять лет, однако, по данным Индийской организации космических исследований (ISRO), он может быть продлен.

Обсерватория Адитья-L1 была запущена на ракете-носителе PSLV-C57 из Космического центра Сатиш Дхаван (SDSC), Шрихарикота, 2 сентября прошлого года. Запуск состоялся спустя всего несколько дней после того, как Индия стала четвертой страной, совершившей высадку на Луну с помощью автоматического спускаемого аппарата «Чандраяан-3».

Адитья-L1 выполнила четыре орбитальных маневра около Земли, прежде чем выйти на переходную орбиту к точке Лагранжа, путь до нее составил 126 дней.

Космический аппарат имеет массу 1480 килограммов и оснащен семью научными приборами, разработанными специально для исследования Солнца. Его полезная нагрузка, расположившаяся на орбите примерно на 1% расстояния между Солнцем и Землей, включает в себя ультрафиолетовый телескоп, спектрометры мягкого и жесткого рентгеновского излучения, а также коронограф для солнечных наблюдений. Кроме того, он оснащен парой анализаторов частиц и магнитометром для прямых измерений на месте.





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