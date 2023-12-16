Пока США устраивали шумиху вокруг запуска на орбиту своего X-37B, Китай просто взял и запустил многоразовый космический самолет

В четверг 14 декабря Китай спокойно и деловито отправил на орбиту свой экспериментальный космический корабль многоразового использования. При этом вокруг запуска царит атмосфера абсолютной секретности. Китай не сообщает никаких подробностей о своем проекте многоразового космического корабля. Не было опубликовано ни одной фотографии ни одного из запусков.

Известно лишь, что запуск состоялся с космодрома Цзюцюань при помощи ракеты-носителя (РН) Long March 2F. Китайские СМИ сообщили также, что корабль был выведен на низкую околоземную орбиту. Согласитесь, негусто. Собственно говоря, рассказали только о том, что и так было невозможно скрыть, поскольку сохранить в тайне запуск РН в нынешнее время вряд ли кому по силам.

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Старт ракеты-носителя Long March 2F. На аналогичной был запущен и экспериментальный космический корабль многоразового использования

О целях миссии говорится более чем расплывчато. Сообщается, что

«испытательный космический корабль будет работать на орбите в течение определенного периода времени, прежде чем вернуться на предполагаемое место посадки в Китае. В течение этого периода, запланированы проверки многоразовых технологий и космические научные эксперименты для оказания технической поддержки мирному использованию космоса »

Вроде бы что-то сказано, но по сути - НИЧЕГО.

Давайте всё же попытаемся составить хоть какое-то представление об этом сверхсекретном аппарате.

Момент первый . Это уже третий полет китайского корабля многоразового использования. Два предыдущих состоялись в 2020-м и 2022-м году. Первый полет продлился всего около двух суток, второй - 276 дней. Разница более, чем ощутимая ! Временной интервал между завершением первой миссии и началом второй составил почти 2 года (1 год 11 месяцев), а теперь он сократился до всего 7 месяцев, хотя предущая миссия была весьма продолжительной.





Миссия Дата запуска Дата посадки Продолжит-ь Между миссиями Космодром Посадочная площадка





Миссия 1 4 сентября 2020 г. 6 сентября 2020 г. 2 дня Н/Д Космопорт Цзюцюань Авиабаза Лоп Нур Миссия 2 4 августа 2022 г. 8 мая 2023 г. ~276 дней 1 год, 11 месяцев Космопорт Цзюцюань Авиабаза Лоп Нур Миссия 3 14 декабря 2023 г. Н/Д Н/Д 7 месяцев, 6 дней Космопорт Цзюцюань Н/Д

Это косвенно указывает на то, что китайским инженерам удалось заметно продвинуться в вопросе повторного использования космического корабля.

Момент второй . Полезная нагрузка ракеты-носителя составляет чуть более восьми тонн на низкую околоземную орбиту. Это позволяет предположить, что китайский космический корабль, скорее всего, может быть похож по функционалу на космический самолет ВВС США X-37B, но имеет несколько меньшие размеры.

Момент третий. Во время предыдущих миссий с борта корабля был выполнен вывод спутников на орбиту и, возможно, ряд других экспериментов. По данным систем наблюдения за космическим пространством, во время второго полета аппарат совершил большое количество орбитальных маневров. Вполне уместно предположить, что в третьем полете, масштаб экспериментов будет еще более увеличен с целью дальнейшей проверки возможностей многоразового космического корабля.

Ирония судьбы состоит в том, что 11 декабря в космос должен был отправиться X-37B - американский "собрат" китайского многоразового самолета. Об этом много писали как зарубежные, так и отечественные СМИ. Но сначала запуск перенесли на 12-е из-за погоды, потом на 13-е по техническим причинам, далее на 14-е и 15-е. А затем и вовсе убрали ракету со стартового стола... А Китай, спокойно и деловито, отправил свой аппарат на орбиту.

Этот случай в очередной раз продемонстрировал различие в подходах к освоению космоса между США и КНР. Безусловно, две эти державы на данный момент лидируют в этой области. Но если США о своих успехах сообщают громко и, зачастую, заранее, то китайцы предпочитают обходиться без лишней помпы, и о достижениях информируют сдержано и по свершившимуся факту.