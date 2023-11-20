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Иран продемонстрировал новую ракету с гиперзвуковым планирующим блоком
Западные эксперты высказывают опасения, что вскоре она сможет нести ядерные боеголовки

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19 ноября Корпус стражей исламской революции (КСИР) продемонстрировал новую крылатую ракету, оснащенную гиперзвуковым планирующим блоком. Это случилось во время посещения выставки достижений Аэрокосмических сил КСИР аятоллой Сейеда Али Хаменеи, который является Верховным лидером Исламской революции.

Подробная информация о ракете не раскрывается. Известно ее название: «Фаттах-2».  Иранские СМИ говорят о том, что это "крылатая" ракета, тогда как западные источники преимущественно называют ее баллистической ракетой.

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7 июня Иран уже представил первую ракету из серии «Фаттах», известную просто как «Фаттах», при этом глава Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Амирали Хаджизаде тогда заявил:

«Гиперзвуковая ракета с высокоточным наведением «Фаттах» имеет дальность действия 1400 км и она способна преодолеть все защитные системы».

Можно предположить, что новая ракета является улучшенной модификацией «Фаттах».

Иранская ракета Fattah 2 с гиперзвуковым планирующим блоком

После того как Китай, Россия и Северная Корея стали первыми тремя странами в мире, принявшими на вооружение ракеты с гиперзвуковыми планирующими блоками, появились предположения, что Иран может начать производство ракет, использующих аналогичные технологии. Считалось, что это может произойти благодаря сотрудничеству с Северной Кореей, которая на протяжении более четырех десятилетий играла центральную роль в поддержке усилий Ирана по разработке ракет. В том числе, и посредством передачи технологий и поставок компонентов.

Гиперзвуковые планирующие блоки способны поддерживать экстремальные скорости на протяжении всего полета, а не только на его конечных участках, сохраняя при этом высокую маневренность как по курсу, так и по тангажу, что делает их весьма сложной целью даже для обнаружения системами ПРО противника. Их высокая скорость также серьезно ограничивает и время предупреждения об атаке, что делает их оптимальным оружием для первых ударов.

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Получение Ираном таких ракет особенно важно, если учесть, что как израильские, так и западные источники пришли к выводу, что страна, вероятно, имеет возможность создать ядерные боеголовки и, возможно, уже сделала это. Тесное партнерство страны по обмену технологиями с Северной Кореей, которой после десятилетий работы удалось миниатюризировать свои ядерные боеголовки для установки на баллистические ракеты, вызвало опасения, что Иран может создать аналогичный потенциал без необходимости проведения ядерных испытаний.

#иран #гиперзвук #гиперзвуковая ракета #иран и израиль
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