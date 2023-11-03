Неожиданно выяснилось, что у Динкинеша есть спутник. На Землю переданы первые фотографии этой двойной системы

Мы уже рассказывали о предстоящей встрече космического аппарата "Люси" с астероидом Динкинеш. И вот, наконец, она состоялась ! И сразу первая неожиданность: оказалось, что Динкинеш имеет свою собственную "луну".

Fcnthjbl Динкинеш и его спутник. Фото сделано космическим аппаратом "Люси"

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Первые фотографии, переданные "Люси" на Землю не оставляют никаких сомнений в том, что небольшой астероид главного пояса Динкинеш на самом деле представляет собой систему из двух астероидов.

Собственно говоря, первые подозрения у команды аппарата появились за несколько недель до встречи с астероидом. Научные приборы "Люси" наблюдали, что яркость астероида меняется со временем, что косвенно намекало на возможность существования у него спутника. Первые кадры встречи развеяли все сомнения. Динкинеш — это бинарная система. На основе предварительного анализа первых доступных изображений ученые оценили размеры обоих космических странников. Расчеты показывают, что более крупное тело имеет ширину примерно 800 метров, а меньшее — около 220 метров.





Эта встреча должна была послужить в первую очередь летным испытанием космического аппарата, в частности, системы, позволяющей "Люси" самостоятельно отслеживать астероид, движущийся относительно нее со скоростью около 4500 метров в секунду.

Иллюстрация движения космического корабля НАСА «Люси» относительно астероида Динкинеш

"Это потрясающая серия изображений. Они показывают, что система слежения за объектом работала так, как и было задумано, даже когда Вселенная поставила перед нами более сложную цель, чем мы ожидали",

- сказал Том Кеннеди, инженер по наведению и навигации в Lockheed Martin.

Хотя эта встреча и была проведена лишь в качестве инженерного испытания, ученые с большим интересом изучают полученные данные, чтобы получить представление о природе небольших астероидов.

Команде миссии потребуется примерно неделя, чтобы передать на Землю оставшуюся часть информации о встрече космического корабля с астероидом астероидами. Ученые будут изучать наших соседей по Солнечной системе, а инженеры, на основании полученных данных - готовить аппарат к следующему рандеву. В 2025 году должно произойти "свидание" с астероидом Дональда Йохансона. А в 2027 году "Люси" прибудет к главной цели своего путешествия: к троянским астероидам Юпитера, которые считаются своего рода "капсулами времени", несущими информацию с момента зарождения Солнечной системы. Космический аппарат пролетит мимо восьми троянов, которые, по оценкам ученых, в 10–100 раз крупнее Динкинеша. Миссия по их изучению продлится до 2033 года.

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