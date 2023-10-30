Пусковая установка, которая будет использоваться для запуска мощной ракеты Space Launch System, прошла «испытание потоком воды»

Во время запуска на орбиту таких "огненных монстров" как Space Launch System (SLS) или Starship/Super Heavy на стартовую площадку обрушиваются ревущие потоки раскаленных газов. Если не использовать специальные системы защиты, то это может привести к весьма печальным последствиям, что наглядно было продемонстрировано во время первого испытательного полета Starship/Super Heavy.

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Именно поэтому при запуске таких мощных носителей используется система шумоподавления и защиты от избыточного давления. Звук рассеивается благодаря огромным объемам воды, распределяемой по стартовой площадке во время запуска. Такая система использовалась и во время старта миссии «Артемида-1» в 2022 году. На основании полученных данных, НАСА провело модернизацию «дождевых птиц» - пяти огромных водяных форсунок, обеспечивающих водой стартовую площадку.

«Мы внесли несколько модификаций головок "дождевых птиц", чтобы направлять воду в определенные места»,

— сказал в сентябре Джесси Бердис, заместитель руководителя проекта Mobile Launcher 1 (пусковая установка, используемая для Artemis 2).

Чтобы убедиться в правильности принятых инженерных решений, 24 октября 2023 года мобильная пусковая установка, которая будет использоваться для запуска ракеты Space Launch System, прошла «испытание потоком воды».

«Во время старта 400 000 галлонов (1,5 миллиона литров) воды хлынут на площадку, чтобы помочь защитить ракету НАСА SLS, космический корабль «Орион », мобильную пусковую установку и стартовую площадку от любого избыточного давления и сильного звука, возникающего во время зажигания и взлета»,

— заявили представители НАСА.

НАСА проводит испытания системы шумоподавления для мобильной пусковой установки 24 октября 2023 года.(Изображение предоставлено НАСА/Ким Шифлетт)

Это испытание станет одним из многих других тестов, которые мобильная пусковая установка для запуска SLS будет проходить в течение почти шести месяцев перед полетом «Артемиды-2». Эта миссия с облетом вокруг Луны, впервые за полвека отправит четырех астронавтов в путешествие к Серебряному глобусу.

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